Conmoción: un hombre que quedó detenido acusado de amenazar a su ex pareja y de asesinar a un vecino

El agresor esperaba a la mujer en la puerta de su casa, con bolsas, un arma y una escopeta. (Foto: Ministerio Público Fiscal de Chubut)

El ataque ocurrió cuando un vecino la ayudaba con las compras

Días después, la mujer regresó al paraje tras ausentarse por cuestiones familiares. Al volver, realizó unas compras y, como su expareja no apareció para ayudarla a trasladarlas, pidió colaboración a su vecino.

Mientras ambos caminaban por un atajo, el agresor los interceptó de manera sorpresiva. De acuerdo con la denuncia, comenzó a insultarla, la golpeó y luego le apoyó un arma en la cabeza mientras la amenazaba de muerte. La mujer logró escapar y se refugió en la vivienda de una vecina, desde donde llamaron a la Comisaría de Distrito de Gualjaina para denunciar lo ocurrido.

Se disparó delante de los policías y luego descubrieron el crimen

Los efectivos trasladaron a la víctima para que formalizara la denuncia y posteriormente la acompañaron a su domicilio para retirar sus pertenencias, ya que tenía previsto abandonar la zona por razones de seguridad.

Al llegar, encontraron al acusado sentado junto a la vivienda, aparentemente alcoholizado y rodeado de bolsos. En una mano sostenía un revólver y una escopeta. Según la reconstrucción oficial, al ver a la mujer levantó el arma, le dijo: "Esto es para vos", y se disparó en la cabeza.

Mientras preservaban la escena por orden de la Fiscalía, los policías fueron hasta la casa del vecino mencionado en la denuncia para localizarlo. Allí encontraron una escena dramática: el hombre de 69 años había sido asesinado de un disparo de arma de fuego.

La principal hipótesis apunta a un crimen por celos

A partir del hallazgo, la investigación tomó un giro aún más grave. Para los investigadores, la principal hipótesis es que el acusado asesinó al vecino impulsado por los celos y en un contexto de violencia de género.

Ahora la Fiscalía trabaja para reconstruir los movimientos del agresor antes del intento de suicidio, determinar el momento exacto del homicidio y reunir las pruebas que permitan esclarecer cómo ocurrió el crimen.