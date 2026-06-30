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Conmoción: un hombre que quedó detenido acusado de amenazar a su ex pareja y de asesinar a un vecino

El principal sospechoso está internado en grave estado luego de intentar quitarse la vida frente a efectivos policiales. La principal hipótesis es que el crimen estuvo motivado por los celos y la violencia de género.

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Detuvieron a un hombre acusado de haber amenazado de muerte a su pareja y de haber matado a un amigo de la mujer. (Foto: Ministerio Público Fiscal de Chubut)

Detuvieron a un hombre acusado de haber amenazado de muerte a su pareja y de haber matado a un amigo de la mujer. (Foto: Ministerio Público Fiscal de Chubut)

Un brutal episodio de violencia de género conmociona a Chubut. Un hombre está internado en grave estado luego de intentar quitarse la vida frente a efectivos policiales, tras ser acusado de amenazar de muerte a su expareja y de asesinar presuntamente a un vecino de 69 años, a quien responsabilizaba por una supuesta relación con la mujer.

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El hecho ocurrió en el paraje Costa del Lepa, cerca de Gualjaina, y la principal hipótesis de la investigación sostiene que el crimen estuvo motivado por los celos. La causa comenzó con la denuncia de la víctima, quien relató que su expareja la golpeó, le apuntó con un revólver en la cabeza y la amenazó de muerte.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut, la relación se había vuelto cada vez más violenta en los últimos meses. Tras instalarse en la vivienda de la mujer, el acusado comenzó a controlar todos sus movimientos: revisaba su teléfono celular, cuestionaba sus contactos y protagonizaba permanentes escenas de celos.

Los investigadores señalaron que el principal blanco de esas sospechas era un vecino de 69 años, amigo de la mujer desde hacía años y residente a unos 700 metros de su casa. Aunque la víctima decidió terminar la relación, el hombre nunca aceptó la separación y continuó acosándola.

El agresor esperaba a la mujer en la puerta de su casa, con bolsas, un arma y una escopeta. (Foto: Ministerio Público Fiscal de Chubut)

El agresor esperaba a la mujer en la puerta de su casa, con bolsas, un arma y una escopeta. (Foto: Ministerio Público Fiscal de Chubut)

El ataque ocurrió cuando un vecino la ayudaba con las compras

Días después, la mujer regresó al paraje tras ausentarse por cuestiones familiares. Al volver, realizó unas compras y, como su expareja no apareció para ayudarla a trasladarlas, pidió colaboración a su vecino.

Mientras ambos caminaban por un atajo, el agresor los interceptó de manera sorpresiva. De acuerdo con la denuncia, comenzó a insultarla, la golpeó y luego le apoyó un arma en la cabeza mientras la amenazaba de muerte. La mujer logró escapar y se refugió en la vivienda de una vecina, desde donde llamaron a la Comisaría de Distrito de Gualjaina para denunciar lo ocurrido.

Se disparó delante de los policías y luego descubrieron el crimen

Los efectivos trasladaron a la víctima para que formalizara la denuncia y posteriormente la acompañaron a su domicilio para retirar sus pertenencias, ya que tenía previsto abandonar la zona por razones de seguridad.

Al llegar, encontraron al acusado sentado junto a la vivienda, aparentemente alcoholizado y rodeado de bolsos. En una mano sostenía un revólver y una escopeta. Según la reconstrucción oficial, al ver a la mujer levantó el arma, le dijo: "Esto es para vos", y se disparó en la cabeza.

Mientras preservaban la escena por orden de la Fiscalía, los policías fueron hasta la casa del vecino mencionado en la denuncia para localizarlo. Allí encontraron una escena dramática: el hombre de 69 años había sido asesinado de un disparo de arma de fuego.

La principal hipótesis apunta a un crimen por celos

A partir del hallazgo, la investigación tomó un giro aún más grave. Para los investigadores, la principal hipótesis es que el acusado asesinó al vecino impulsado por los celos y en un contexto de violencia de género.

Ahora la Fiscalía trabaja para reconstruir los movimientos del agresor antes del intento de suicidio, determinar el momento exacto del homicidio y reunir las pruebas que permitan esclarecer cómo ocurrió el crimen.

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