Juicio por la muerte de Maradona: una enfermera complicó a la psiquiatra con un fuerte testimonio

La enfermera relató que durante la madrugada del 14 de noviembre Maradona se alteró de manera repentina, desconoció a quienes estaban en la casa y dijo que era víctima de una persecución.

Declaró Cinthya Córdoba, una de las enfermeras que asistió al Diez durante la internación domiciliaria. (Foto: archivo)

“El 14 (de noviembre de 2020) a la madrugada yo me dediqué al paciente. Pero de un segundo a otro se exaltó de la nada, desconocía a todos, decía que estaba en una persecución. Yo le expliqué que era la enfermera y él me pidió que me cambiara y que me fuera, que era una persecución”, contó la enfermera.

La testigo agregó: “En ese momento yo la llamé a Cosachov para contarle. Al principio me dijo: ‘¿Para eso me llamás?’. Yo le expliqué todo lo que fue pasando y le dije que no iba a dejarlo solo", siguió sobre la respuesta de la psiquiatra. Su defensor, Vadim Mischanchuk, dijo que esto fue mentira.

La testigo sostuvo que le explicó lo ocurrido y que le aclaró que no pensaba dejar solo al paciente. Luego intentó pedir ayuda al sobrino de Maradona, Johnatan Espósito, y a la cocinera Milagros “Monona” Rodríguez, pero aseguró que ambos estaban dormidos. Después de un rato, Diego se calmó.

La supuesta orden de no llamar más a los médicos

Córdoba afirmó que, después de haber contactado a Cosachov, se modificó la forma de comunicación entre los enfermeros y el equipo médico.

Según declaró que Nancy Forlini, imputada en la causa, intervino como nexo entre la familia, los médicos y los enfermeros. “A raíz de ello nos escribieron a todos para decirnos que no nos contactemos más con los médicos tratantes de Maradona y que, si nosotros nos comunicábamos con algún médico, íbamos a quedar desvinculados”, relató la enfermera ante los jueces.

El equipo médico que está siendo juzgado por la muerte de Diego Maradona. (Foto: archivo)

Los otros signos de alarma que dijo haber advertido

El testimonio de Córdoba también incluyó otros episodios vinculados al estado de salud de Maradona durante la internación domiciliaria. La enfermera aseguró que, dos semanas antes de la muerte de Diego, notó un edema en sus piernas y que lo informó a los médicos, aunque dijo no haber recibido respuesta.

En esa ocasión, exactamente dos días antes del fallecimiento, Córdoba declaró que vio a Maradona desganado, que no se levantaba de la cama y que había dejado de comer. “Solo quería tomar té. Yo le di unas galletitas de agua y me fijé que al menos se tomara todo el té. Había venido su hijo Dieguito y él no quería ni salir del cuarto, estaba acostado”, relató sobre el 23 de noviembre de 2020, la última vez que lo atendió.

Al ser consultada sobre si comunicó esa situación al equipo médico, respondió que no recordaba haber recibido una contestación. Córdoba explicó que durante cada turno los enfermeros completaban una planilla con horarios exactos y también informaban lo ocurrido en un grupo de WhatsApp donde estaban incluidos profesionales del equipo de salud.

“En nuestro turno nosotros completábamos la planilla de enfermería, donde dejábamos registro de todo lo que pasaba con horario exacto, y además informábamos en el grupo de WhatsApp donde estaban los enfermeros y los médicos”, detalló sobre sus medios de comunicación con los médicos de Diego.

El lugar en donde murió Maradona. (Foto: archivo)

La defensa de Cosachov acusó a la testigo de mentir

Tras la declaración, el abogado de Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, rechazó el testimonio de Córdoba y aseguró que la enfermera “faltó a la verdad”.

Según el defensor, no existen registros del supuesto episodio en el chat “Tigre”, en la historia clínica ni en declaraciones anteriores de la testigo. “Quedó claro que la testigo faltó a la verdad cuando afirmó que Maradona había tenido un episodio que requería asistencia y que ella le avisó a Cosachov, porque eso no ocurrió”, sostuvo el abogado.

Para la defensa, se trató de “otra maniobra” destinada a “tergiversar” lo sucedido en los días previos a la muerte de Maradona. El juicio continuará con nuevas declaraciones destinadas a reconstruir si hubo abandono, negligencia o incumplimientos en la internación domiciliaria del ídolo argentino.