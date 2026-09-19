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Un bebé está grave tras sufrir fracturas y tener cocaína en sangre: detuvieron a los padres

El recién nacido permanece internado en la provincia Córdoba y su estado es crítico. La Justicia investiga cómo se produjeron las lesiones y qué ocurrió con sus padres.

El bebé tiene menos de un mes y permanece internado en estado crítico.
El bebé tiene menos de un mes y permanece internado en estado crítico.

Un bebé de menos de un mes permanece internado en estado crítico y con riesgo de vida en Córdoba, luego de haber ingresado a un centro de salud con un cuadro de insuficiencia respiratoria, fracturas y presencia de cocaína en su organismo. Por el caso, sus padres fueron detenidos e imputados mientras la Justicia intenta establecer qué ocurrió.

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El hecho ocurrió en la localidad de Balnearia, Córdoba, donde los padres llevaron al recién nacido a un centro de salud porque presentaba dificultades para respirar. Los médicos constataron un cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria y dispusieron su traslado al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco.

Debido a la gravedad del cuadro, posteriormente fue derivado al Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Allí, distintos estudios permitieron detectar fracturas en el cráneo y en un omóplato, además de la presencia de cocaína en su organismo.

Las lesiones del bebé que complica la situación de los padres

El fiscal de Morteros, Francisco Paigés, explicó que las lesiones presentan distinta antigüedad. Algunas serían recientes, mientras que otras tendrían más de 48 horas de evolución.

A partir de esos informes, la Justicia busca establecer cuándo y cómo se produjeron las fracturas, además de determinar la responsabilidad de los adultos que estaban a cargo del recién nacido.

La madre, de 26 años, y el padre, de 33, fueron detenidos e imputados por lesiones graves calificadas por el vínculo. La situación procesal podría modificarse a medida que avancen las pericias y se conozca la evolución del menor.

Cómo llegó la cocaína al organismo del recién nacido

Otro de los interrogantes centrales es de qué manera la cocaína llegó al organismo del bebé.

Los padres negaron consumir sustancias. La Fiscalía analiza distintas posibilidades, entre ellas la exposición durante la lactancia, aunque todavía no está confirmado el mecanismo.

En las últimas horas, la Justicia secuestró una mamadera que estaba en la heladera de la vivienda familiar y ordenó realizarle pericias para determinar si contiene restos de alguna sustancia. También se solicitó la historia clínica del recién nacido y documentación relacionada con el embarazo y el nacimiento.

El bebé continúa en estado crítico

La situación del recién nacido se complicó durante su internación. Según el último parte médico informado por la Fiscalía, presentó complicaciones en el área de la visión y fue trasladado desde el Hospital Materno Neonatal al Hospital de Niños de Córdoba para recibir atención especializada.

El menor continúa en estado crítico y con riesgo de vida, mientras los médicos siguen de cerca su evolución.

Qué pasó con los otros hijos de la familia

La madre tiene otros dos hijos, de 10 y 12 años, que quedaron bajo resguardo de los organismos de niñez y provisoriamente al cuidado de una abuela.

El intendente de Balnearia, Miguel Méndez, aseguró que no existían antecedentes municipales de intervenciones por situaciones de vulnerabilidad vinculadas con esa familia.

La causa continúa para esclarecer cómo se produjeron las fracturas, cómo llegó la cocaína al organismo del recién nacido y qué responsabilidad tuvo cada uno de los adultos.

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