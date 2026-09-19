Un bebé está grave tras sufrir fracturas y tener cocaína en sangre: detuvieron a los padres

A partir de esos informes, la Justicia busca establecer cuándo y cómo se produjeron las fracturas, además de determinar la responsabilidad de los adultos que estaban a cargo del recién nacido.

La madre, de 26 años, y el padre, de 33, fueron detenidos e imputados por lesiones graves calificadas por el vínculo. La situación procesal podría modificarse a medida que avancen las pericias y se conozca la evolución del menor.

Cómo llegó la cocaína al organismo del recién nacido

Otro de los interrogantes centrales es de qué manera la cocaína llegó al organismo del bebé.

Los padres negaron consumir sustancias. La Fiscalía analiza distintas posibilidades, entre ellas la exposición durante la lactancia, aunque todavía no está confirmado el mecanismo.

En las últimas horas, la Justicia secuestró una mamadera que estaba en la heladera de la vivienda familiar y ordenó realizarle pericias para determinar si contiene restos de alguna sustancia. También se solicitó la historia clínica del recién nacido y documentación relacionada con el embarazo y el nacimiento.

El bebé continúa en estado crítico

La situación del recién nacido se complicó durante su internación. Según el último parte médico informado por la Fiscalía, presentó complicaciones en el área de la visión y fue trasladado desde el Hospital Materno Neonatal al Hospital de Niños de Córdoba para recibir atención especializada.

El menor continúa en estado crítico y con riesgo de vida, mientras los médicos siguen de cerca su evolución.

Qué pasó con los otros hijos de la familia

La madre tiene otros dos hijos, de 10 y 12 años, que quedaron bajo resguardo de los organismos de niñez y provisoriamente al cuidado de una abuela.

El intendente de Balnearia, Miguel Méndez, aseguró que no existían antecedentes municipales de intervenciones por situaciones de vulnerabilidad vinculadas con esa familia.

La causa continúa para esclarecer cómo se produjeron las fracturas, cómo llegó la cocaína al organismo del recién nacido y qué responsabilidad tuvo cada uno de los adultos.