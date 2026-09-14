Dramático operativo: policías tuvieron que reanimar a un bebé de un mes durante un traslado de urgencia

Los efectivos constataron la gravedad del cuadro y decidieron iniciar el traslado sin demora hacia el Hospital Infantil de Córdoba. (Foto: Municipalidad de Córdoba)

La intervención dio resultado antes de llegar al hospital. Durante el trayecto, el bebé rompió en llanto, una reacción que fue interpretada como una señal positiva sobre su recuperación y estabilidad.

Con esa mejoría inicial, el menor ingresó al centro médico para continuar bajo observación y someterse a los controles correspondientes.

Evolución favorable y alta médica

Una vez internado en el Hospital Infantil de Córdoba, el bebé quedó a cargo del equipo médico, que monitoreó su evolución durante las horas siguientes.

De acuerdo con la información oficial, el niño respondió favorablemente al tratamiento recibido y posteriormente obtuvo el alta médica.

El operativo demandó la intervención coordinada del sistema de videovigilancia, el servicio de emergencias 911 y los efectivos policiales que acudieron al domicilio de barrio Cofico.

Tras recibir atención médica y completar los controles de rigor, el bebé pudo regresar a su hogar junto a su familia.