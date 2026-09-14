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Dramático operativo: policías tuvieron que reanimar a un bebé de un mes durante un traslado de urgencia

Un bebé de un mes que presentaba signos de ahogamiento y no reaccionaba a estímulos fue asistido por efectivos policiales durante un traslado de emergencia al Hospital Infantil de Córdoba. El niño evolucionó favorablemente, recibió el alta médica y regresó con su familia.

Un bebé de un mes que presentaba signos de ahogamiento y no reaccionaba a estímulos fue asistido por efectivos policiales durante un traslado de emergencia al Hospital Infantil de Córdoba. (Foto: El Diario de Carlos Paz)

Un bebé de un mes que presentaba signos de ahogamiento y no reaccionaba a estímulos fue asistido por efectivos policiales durante un traslado de emergencia al Hospital Infantil de Córdoba. (Foto: El Diario de Carlos Paz)

Un bebé de un mes fue salvado por policías que le practicaron maniobras de reanimación mientras lo trasladaban de urgencia al Hospital Infantil de Córdoba, luego de que fuera hallado con signos de ahogamiento y sin responder a estímulos en una vivienda del barrio Cofico.

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Separaron a cuatro empleados del hospital donde le dieron a una pareja a un bebé equivocado. (Foto: Google)

El episodio ocurrió durante la noche del domingo y se activó a partir de un llamado al servicio de emergencias 911. Tras recibir la alerta, un operador del sistema de videovigilancia coordinó el envío inmediato de personal policial al domicilio.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la gravedad del cuadro y decidieron iniciar el traslado sin demora hacia el centro de salud.

La reanimación durante el viaje

Mientras el patrullero avanzaba rumbo al Hospital Infantil, los agentes comenzaron a realizar maniobras de reanimación para asistir al niño.

Los efectivos constataron la gravedad del cuadro y decidieron iniciar el traslado sin demora hacia el Hospital Infantil de Córdoba. (Foto: Municipalidad de Córdoba)

Los efectivos constataron la gravedad del cuadro y decidieron iniciar el traslado sin demora hacia el Hospital Infantil de Córdoba. (Foto: Municipalidad de Córdoba)

La intervención dio resultado antes de llegar al hospital. Durante el trayecto, el bebé rompió en llanto, una reacción que fue interpretada como una señal positiva sobre su recuperación y estabilidad.

Con esa mejoría inicial, el menor ingresó al centro médico para continuar bajo observación y someterse a los controles correspondientes.

Evolución favorable y alta médica

Una vez internado en el Hospital Infantil de Córdoba, el bebé quedó a cargo del equipo médico, que monitoreó su evolución durante las horas siguientes.

De acuerdo con la información oficial, el niño respondió favorablemente al tratamiento recibido y posteriormente obtuvo el alta médica.

El operativo demandó la intervención coordinada del sistema de videovigilancia, el servicio de emergencias 911 y los efectivos policiales que acudieron al domicilio de barrio Cofico.

Tras recibir atención médica y completar los controles de rigor, el bebé pudo regresar a su hogar junto a su familia.

En pocas palabras

  • Policías reanimaron: Un bebé de un mes fue salvado por efectivos policiales tras maniobras de reanimación.
  • Traslado de emergencia: El niño fue asistido durante un traslado urgente al Hospital Infantil de Córdoba.
  • Evolución favorable: El bebé respondió bien al tratamiento y recibió el alta médica.
Resumen generado por Thinkindot AI
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