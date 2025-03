Un beso al cielo: la conmovedora frase que la nena a la que salvó su abuelo repite sobre su "héroe"

Y sostuvo: "Él protegió a las nenas, a la bebé de tres meses, a mi sobrina de cuatro años y nada, entregó su vida por las nenas. La verdad que fue su ángel. La nena de cuatro años entiende, entiende todo, es muy inteligente. No para de repetir que el abuelo está dormido".

"Sentimos un dolor terrible, toda la familia, pero hay que seguir para que se haga justicia. Necesitamos que por lo menos los policías se acerquen y nos den alguna información de algo", completó la joven.

"El día sábado lo vimos un ratito y a la noche nos íbamos a juntar para comer unos ñoquis y no, no se pudo, los ñoquis se transformaron en un velorio", afirmó Elena.

Y recordó: "Por lo que nos dicen, aparentemente, ellos (los ladrones) vieron cuando mi hermana se frenó e hicieron como un giro en U cuando ven que mi cuñado se bajó a la bicicletería, se arriesgaron. Cuando mi cuñado sale, les advirtió que tenía la nena dentro del auto, una bebé de tres meses, la nena de cuatro años, y les pidió que no hagan nada, pero no les importó nada y bueno, lo mataron a mi viejo".

"Él resguardaba a las nenas, las protegía porque él las cubría, las cubría todo el tiempo para que a las nenas no les pasara nada, porque él tenía miedo que le rompieran la ventanilla de atrás y que los vidrios se desparramaran, que la lastimaran. No sé si estarían drogados, no podría decirte nada de eso porque no estaba yo en el momento del hecho", dijo.

Elena, entre lágrimas, recordó a su padre: "Él trabajaba, le gustaba mucho la poesía, editó como un libro, le encantaba escribir. Iba a la feria del libro cada vez que se exponía. Era un tipo trabajador, honesto, bueno, buen padre, buen abuelo, un ángel para sus nietos porque fíjate lo que hizo".

"El día 21 de marzo cumplió 65 años. Dijo, 'vengan que ya está la comida, hoy festejamos mi cumpleaños'. Estábamos con él, feliz, feliz, un tipo buenísimo, divino", agregó, y cerró "era hincha del River, fanático del River, y ahí se fue con su camiseta, con su tatuaje, y bueno, se fue nuestro ángel. Se fue nuestro ángel, le quitaron la vida".

Benito fue asesinado mientras protegía a sus nietas durante un intento de robo

La víctima fue identificada como Benito Cabrera, e iba en el asiento trasero del auto que conducía su yerno Ariel Albadein y en el que también iban su hija, Laura del Valle Cabrera, y sus dos nietas.

De acuerdo con el relato de la hija de la víctima, su marido frenó el Chevrolet Celta en la esquina de las calles Martín Coronado y Almeira, en pleno centro de Laferrere. Allí fueron sorprendidos por una moto en la que iban dos delincuentes que intentaron robarle el auto.

jubilado.jpg

Al detectar la presencia de los ladrones, el conductor comenzó a tocar la bocina sin parar. La acción provocó la fuga de los agresores sin cometer el robo, pero cuando se iban uno de ellos disparó a quemarropas.

La bala ingresó por la ventana trasera del lado izquierdo e impactó en la axila de Benito Cabrera, quien fue trasladado por su familia hasta la Clínica Figueroa Paredes.

En el centro de salud le realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.