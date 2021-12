Embed

Según Gustavo Lovrich, que trabaja en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) del Conicet en Ushuaia, Thatje había estado hace unos años bajo tratamiento psiquiátrico y llegó a la Argentina el domingo pasado para trabajar en el Conicet.

"Durante una visita que me hizo en 2018 Sven me comentó que años atrás había estado bajo tratamiento psiquiátrico en Inglaterra, donde vive. Pero me agregó que había tomado medicación y se había recuperado totalmente", precisó.

El hombre germano de 47 años había ganado un concurso público para comenzar a trabajar en la delegación de Tierra del Fuego del Conicet. Aunque no tenía una fecha exacta para iniciar sus tareas, porque los postulantes extranjeros necesitan un trámite administrativo especial que probablemente se iniciara el 1° de enero de 2022.