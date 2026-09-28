Un colectivo se subió a la vereda, atropelló a dos mujeres y chocó contra un árbol

El choque también provocó importantes daños en un deck perteneciente a un restaurante, que quedó destruido como consecuencia del impacto. La situación generó momentos de tensión entre los vecinos y las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Las dos mujeres atropelladas recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron trasladadas al Hospital Rivadavia, donde quedaron bajo atención médica para controlar su evolución.

Mientras tanto, las autoridades trabajan para determinar qué ocurrió con el conductor antes de que el colectivo se desviara. La principal línea de investigación apunta a establecer si efectivamente sufrió una descompensación o perdió el conocimiento mientras manejaba.

El tránsito estuvo interrumpido durante dos horas

Después del accidente, personal policial desplegó un operativo en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar la zona. Como parte del procedimiento, el tránsito permaneció cortado durante aproximadamente dos horas.

Vecinos y transeúntes que presenciaron el episodio se acercaron para colaborar con las mujeres mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia.

La investigación continuará para determinar las circunstancias exactas que provocaron que el colectivo de la línea 29 terminara sobre la vereda y embistiera a las dos peatones.