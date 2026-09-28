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Un colectivo se subió a la vereda, atropelló a dos mujeres y chocó contra un árbol

El chofer de la línea 29 se desvaneció mientras manejaba y perdió el control de la unidad. El colectivo terminó contra un árbol y destruyó el deck de un restaurante. Las dos víctimas fueron trasladadas al Hospital Rivadavia.

Un colectivo se subió a la vereda, atropelló a dos mujeres y chocó contra un árbol
Un colectivo se subió a la vereda

Un colectivo se subió a la vereda, atropelló a dos mujeres y chocó contra un árbol en Palermo: al menos 4 heridos

Un violento accidente generó preocupación este lunes por la mañana en Palermo, cuando un colectivo de la línea 29 perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a dos mujeres. El hecho ocurrió en la intersección de Coronel Díaz y Charcas, una zona de importante circulación vehicular y peatonal.

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El conductor de la unidad se habría desvanecido mientras estaba al volante. Como consecuencia, el colectivo se desvió de su recorrido, invadió la vereda y terminó chocando contra un árbol.

Durante la maniobra, el vehículo embistió a las dos mujeres que se encontraban en el lugar. Una de ellas tiene 33 años y la otra 40. Ambas quedaron sobre la vereda y fueron asistidas por los equipos de emergencia que llegaron minutos después.

Cómo fue el accidente en Palermo

El colectivo circulaba por la zona de Palermo cuando, por motivos que todavía son investigados, el chofer perdió el control de la unidad. El vehículo se desvió y avanzó hacia la vereda hasta impactar contra un árbol.

El choque también provocó importantes daños en un deck perteneciente a un restaurante, que quedó destruido como consecuencia del impacto. La situación generó momentos de tensión entre los vecinos y las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Las dos mujeres atropelladas recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron trasladadas al Hospital Rivadavia, donde quedaron bajo atención médica para controlar su evolución.

Mientras tanto, las autoridades trabajan para determinar qué ocurrió con el conductor antes de que el colectivo se desviara. La principal línea de investigación apunta a establecer si efectivamente sufrió una descompensación o perdió el conocimiento mientras manejaba.

El tránsito estuvo interrumpido durante dos horas

Después del accidente, personal policial desplegó un operativo en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar la zona. Como parte del procedimiento, el tránsito permaneció cortado durante aproximadamente dos horas.

Vecinos y transeúntes que presenciaron el episodio se acercaron para colaborar con las mujeres mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia.

La investigación continuará para determinar las circunstancias exactas que provocaron que el colectivo de la línea 29 terminara sobre la vereda y embistiera a las dos peatones.

En pocas palabras

  • Accidente en Palermo: Un colectivo de la línea 29 atropelló a dos mujeres tras desvanecerse el chofer.
  • Impacto y Daños: El vehículo chocó contra un árbol y destruyó el deck de un restaurante.
  • Víctimas: Las dos mujeres atropelladas fueron trasladadas al Hospital Rivadavia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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