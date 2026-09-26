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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 5 - 30 ÷ 5 + (12 + 11) × 2.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿sabés cómo empezar esta operación?

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 13 × 5 - 30 ÷ 5 + 23 × 2

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 5 = 65 | 30 ÷ 5 = 6 | 23 × 2 = 46

La expresión queda así: 65 - 6 + 46

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

65 - 6 = 59 |

59 + 46 = (?)

Resultado final: 105

El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, apurarse suele ser peor que detenerse unos segundos a ordenar el procedimiento. Resolver desafíos así ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y mantener activa la agilidad mental de una manera entretenida.

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