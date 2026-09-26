Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 5 - 30 ÷ 5 + (12 + 11) × 2.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 5 - 30 ÷ 5 + (12 + 11) × 2.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
12 + 11 = 23
La expresión queda así: 13 × 5 - 30 ÷ 5 + 23 × 2
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
13 × 5 = 65 | 30 ÷ 5 = 6 | 23 × 2 = 46
La expresión queda así: 65 - 6 + 46
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
65 - 6 = 59 |
59 + 46 = (?)
El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, apurarse suele ser peor que detenerse unos segundos a ordenar el procedimiento. Resolver desafíos así ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y mantener activa la agilidad mental de una manera entretenida.