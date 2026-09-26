Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 13 × 5 - 30 ÷ 5 + 23 × 2

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 5 = 65 | 30 ÷ 5 = 6 | 23 × 2 = 46

La expresión queda así: 65 - 6 + 46

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

65 - 6 = 59 |

59 + 46 = (?)

Resultado final: 105

El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, apurarse suele ser peor que detenerse unos segundos a ordenar el procedimiento. Resolver desafíos así ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y mantener activa la agilidad mental de una manera entretenida.