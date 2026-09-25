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José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de su nueva miniserie de 4 episodios

La serie El problema final llegó a Netflix con José Coronado y revive el espíritu de Sherlock Holmes en un thriller de intriga y misterio.

José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de su nueva miniserie de 4 episodios. (Foto: Gentileza Netflix)

José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de su nueva miniserie de 4 episodios. (Foto: Gentileza Netflix)

El problema final ya forma parte del catálogo de Netflix y se convirtió en uno de los estrenos más esperados para los amantes del suspenso. Con José Coronado al frente del reparto, la ficción recupera la esencia de las novelas de Arthur Conan Doyle y de los misterios de Agatha Christie.

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Basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, la producción propone un clásico juego de detectives ambientado en una isla frente a la costa de Mallorca, donde un grupo de huéspedes queda atrapado por un violento temporal y un asesinato transforma una noche cualquiera en una investigación desesperada.

Durante cuatro episodios, el espectador acompaña a un protagonista muy particular: un actor que pasó dos décadas interpretando a Sherlock Holmes y que, de manera inesperada, deberá convertirse en detective en la vida real.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

De qué trata El problema final en Netflix

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote proximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeno hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen ingles, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar senales de ser algo mucho mas inquietante: un asesinato. Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se vera convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido.

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio. El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados.

Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, cuenta con cuatro episodios y con un reparto de primer nivel.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

El elenco de El problema final con José Coronado

  • Jose Coronado
  • María Valverde
  • Martiño Rivas
  • Gonzalo de Castro
  • Pepón Nieto
  • Cristina Kovani
  • José Condessa,
  • Daniel Holguín
  • Michael Stobbe
  • Maribel Verdú

Cuántos episodios tiene El problema final en Netflix

La adaptación de Netflix fue concebida como una miniserie de cuatro capítulos.

Ese formato permite desarrollar la investigación sin alargar innecesariamente la historia. Cada entrega incorpora nuevas pruebas, modifica las sospechas y obliga al espectador a replantear continuamente quién podría ser el responsable del crimen.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Lejos de apostar por la acción, la narración privilegia los diálogos, la observación y la construcción del suspenso. El resultado recuerda a las grandes novelas de habitación cerrada, donde la resolución depende más de la inteligencia que de la violencia.

José Coronado vuelve a liderar un gran thriller en Netflix

El papel de Basil representa uno de los personajes más singulares de la carrera reciente de José Coronado. Acostumbrado a interpretar figuras de enorme autoridad, aquí encarna a un hombre marcado por la nostalgia y por el peso de un personaje que definió toda su vida profesional.

La serie evita revelar demasiado pronto sus cartas y construye un rompecabezas donde los secretos personales, las relaciones entre los huéspedes y los intereses ocultos terminan siendo tan importantes como las pruebas materiales.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Con una cuidada ambientación de época, un reparto sólido y un claro homenaje a los clásicos del género, la producción propone un viaje detectivesco que recupera el encanto de las historias de Sherlock Holmes y Agatha Christie desde una mirada contemporánea.

Disponible ya en Netflix, El problema final apuesta por el suspense elegante y por una pregunta que atraviesa sus cuatro episodios: cuando todos son sospechosos, ¿quién dice realmente la verdad?

Anuncio del estreno de El problema final en Netflix

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: "El problema final" llega con José Coronado, reviviendo el espíritu de Sherlock Holmes.
  • Trama: Un actor que interpretó a Sherlock Holmes debe resolver un asesinato en una isla aislada.
  • Formato y Estilo: Miniserie de 4 episodios, un thriller de intriga y misterio con un elenco destacado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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