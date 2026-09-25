José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de su nueva miniserie de 4 episodios

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio. El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados.

Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, cuenta con cuatro episodios y con un reparto de primer nivel.

(Foto: Gentileza Netflix).

El elenco de El problema final con José Coronado

Jose Coronado

María Valverde

Martiño Rivas

Gonzalo de Castro

Pepón Nieto

Cristina Kovani

José Condessa,

Daniel Holguín

Michael Stobbe

Maribel Verdú

Cuántos episodios tiene El problema final en Netflix

La adaptación de Netflix fue concebida como una miniserie de cuatro capítulos.

Ese formato permite desarrollar la investigación sin alargar innecesariamente la historia. Cada entrega incorpora nuevas pruebas, modifica las sospechas y obliga al espectador a replantear continuamente quién podría ser el responsable del crimen.

(Foto: Gentileza Netflix).

Lejos de apostar por la acción, la narración privilegia los diálogos, la observación y la construcción del suspenso. El resultado recuerda a las grandes novelas de habitación cerrada, donde la resolución depende más de la inteligencia que de la violencia.

José Coronado vuelve a liderar un gran thriller en Netflix

El papel de Basil representa uno de los personajes más singulares de la carrera reciente de José Coronado. Acostumbrado a interpretar figuras de enorme autoridad, aquí encarna a un hombre marcado por la nostalgia y por el peso de un personaje que definió toda su vida profesional.

La serie evita revelar demasiado pronto sus cartas y construye un rompecabezas donde los secretos personales, las relaciones entre los huéspedes y los intereses ocultos terminan siendo tan importantes como las pruebas materiales.

(Foto: Gentileza Netflix).

Con una cuidada ambientación de época, un reparto sólido y un claro homenaje a los clásicos del género, la producción propone un viaje detectivesco que recupera el encanto de las historias de Sherlock Holmes y Agatha Christie desde una mirada contemporánea.

Disponible ya en Netflix, El problema final apuesta por el suspense elegante y por una pregunta que atraviesa sus cuatro episodios: cuando todos son sospechosos, ¿quién dice realmente la verdad?

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