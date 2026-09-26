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José Coronado brilla en Netflix con su nueva serie corta de 4 capítulos para maratonear

Esta miniserie española llegó a Netflix con José Coronado y una historia de crimen, secretos y suspenso inspirada en la novela de Arturo Pérez-Reverte.

José Coronado brilla en Netflix con su nueva serie corta de 4 capítulos para maratonear. (Foto: Gentileza Netflix)

José Coronado brilla en Netflix con su nueva serie corta de 4 capítulos para maratonear. (Foto: Gentileza Netflix)

El problema final ya forma parte del catálogo de Netflix y se convirtió en uno de los estrenos más llamativos. La miniserie, basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, reúne todos los ingredientes de los grandes relatos de misterio. Al frente del reparto se encuentra José Coronado, quien interpreta a Basil, un actor retirado que dio vida a Sherlock Holmes en la ficción

Leé también José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de su nueva miniserie de 4 episodios
José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de su nueva miniserie de 4 episodios. (Foto: Gentileza Netflix)

Con apenas cuatro episodios, la producción apuesta por una narrativa intensa y elegante, ambientada en la primavera de 1959. La historia transcurre en una pequeña isla frente a la costa de Mallorca, donde un violento temporal deja incomunicados a trece huéspedes alojados en un hotel de lujo. Lo que parecía una estancia tranquila cambia por completo cuando aparece el cadáver de una turista inglesa en un cobertizo cerrado por dentro.

De qué trata El problema final en Netflix

Según el resumen oficial en Netflix: "Un actor en decadencia debe usar las habilidades como detective de su famoso personaje para resolver una muerte sospechosa en un hotel aislado donde todos son sospechosos".

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote proximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeno hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen ingles, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar senales de ser algo mucho mas inquietante: un asesinato. Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se vera convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido.

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio. El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados.

Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, cuenta con cuatro episodios y con un reparto de primer nivel.

José Coronado interpreta a un detective muy poco convencional

El gran atractivo de la serie reside en Basil, el personaje protagonista. No es un policía, tampoco un investigador privado. Es un actor cuya mayor fama provino de interpretar durante dos décadas al detective más famoso de la literatura.

Esa experiencia interpretativa genera una situación tan original como intrigante. Basil conoce los métodos deductivos de Sherlock Holmes porque los representó cientos de veces frente a las cámaras, pero él mismo insiste en que nunca dejó de ser un intérprete.

El propio personaje resume esa transformación con una idea muy clara: primero recuerda constantemente que solo es un actor; después empieza a creerse capaz de pensar como el detective al que dio vida durante tantos años.

El elenco principal de El problema final con José Coronado

  • Jose Coronado
  • María Valverde
  • Martiño Rivas
  • Gonzalo de Castro
  • Pepón Nieto
  • Cristina Kovani
  • José Condessa
  • Daniel Holguín
  • Michael Stobbe
  • Maribel Verdú

Por qué esta miniserie puede convertirse en uno de los thrillers del año

En una época dominada por producciones de gran presupuesto y largas temporadas, El problema final apuesta por un formato breve y cerrado. Sus cuatro capítulos permiten desarrollar una historia completa sin alargar innecesariamente la investigación.

La combinación entre misterio clásico, personajes complejos y una ambientación cuidada hace que la serie recuerde a éxitos recientes del cine detectivesco, donde el verdadero entretenimiento consiste en intentar descubrir al asesino antes que los protagonistas.

Netflix encontró así una fórmula que une literatura, cine clásico y suspenso contemporáneo en una única producción. El espectador no solo presencia un crimen imposible, sino que participa activamente del juego de las deducciones, analizando cada gesto y cada conversación en busca de la pista definitiva.

Con José Coronado liderando un reparto sólido y una historia inspirada en el universo de Sherlock Holmes, El problema final recupera la esencia de los grandes enigmas detectivescos y demuestra que los misterios más fascinantes siguen naciendo de una pregunta aparentemente sencilla: si nadie pudo entrar ni salir, ¿quién cometió el crimen?

Tráiler oficial de El problema final en Netflix

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: La miniserie "El problema final" llegó a la plataforma con José Coronado.
  • Sinopsis: Un actor retirado debe resolver un asesinato en un hotel aislado por un temporal.
  • Formato: La producción consta de 4 episodios y está basada en una novela de Arturo Pérez-Reverte.
Resumen generado por Thinkindot AI
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