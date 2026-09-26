José Coronado brilla en Netflix con su nueva serie corta de 4 capítulos para maratonear

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio. El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados.

Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, cuenta con cuatro episodios y con un reparto de primer nivel.

José Coronado interpreta a un detective muy poco convencional

El gran atractivo de la serie reside en Basil, el personaje protagonista. No es un policía, tampoco un investigador privado. Es un actor cuya mayor fama provino de interpretar durante dos décadas al detective más famoso de la literatura.

Esa experiencia interpretativa genera una situación tan original como intrigante. Basil conoce los métodos deductivos de Sherlock Holmes porque los representó cientos de veces frente a las cámaras, pero él mismo insiste en que nunca dejó de ser un intérprete.

El propio personaje resume esa transformación con una idea muy clara: primero recuerda constantemente que solo es un actor; después empieza a creerse capaz de pensar como el detective al que dio vida durante tantos años.

El elenco principal de El problema final con José Coronado

Jose Coronado

María Valverde

Martiño Rivas

Gonzalo de Castro

Pepón Nieto

Cristina Kovani

José Condessa

Daniel Holguín

Michael Stobbe

Maribel Verdú

Por qué esta miniserie puede convertirse en uno de los thrillers del año

En una época dominada por producciones de gran presupuesto y largas temporadas, El problema final apuesta por un formato breve y cerrado. Sus cuatro capítulos permiten desarrollar una historia completa sin alargar innecesariamente la investigación.

La combinación entre misterio clásico, personajes complejos y una ambientación cuidada hace que la serie recuerde a éxitos recientes del cine detectivesco, donde el verdadero entretenimiento consiste en intentar descubrir al asesino antes que los protagonistas.

Netflix encontró así una fórmula que une literatura, cine clásico y suspenso contemporáneo en una única producción. El espectador no solo presencia un crimen imposible, sino que participa activamente del juego de las deducciones, analizando cada gesto y cada conversación en busca de la pista definitiva.

Con José Coronado liderando un reparto sólido y una historia inspirada en el universo de Sherlock Holmes, El problema final recupera la esencia de los grandes enigmas detectivescos y demuestra que los misterios más fascinantes siguen naciendo de una pregunta aparentemente sencilla: si nadie pudo entrar ni salir, ¿quién cometió el crimen?

Tráiler oficial de El problema final en Netflix