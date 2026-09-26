Furor en Netflix: la miniserie de apenas 8 episodios que es perfecta para el fin de semana

Pero Tom Ripley no tardó en descubrir que aquel encargo podía abrirle las puertas de un mundo completamente diferente.

La vida de Dickie Greenleaf representó todo aquello que Ripley nunca había tenido. Dinero, comodidad, viajes, propiedades, vínculos sociales y una libertad que contrastaba con la existencia precaria que llevaba en Nueva York.

A partir de ese momento, la historia dejó de girar únicamente alrededor de una misión. Ripley empezó a mirar esa vida desde afuera y, poco a poco, quiso formar parte de ella.

El personaje no se conformó con observar el mundo que había descubierto. Quiso apropiárselo y, para conseguirlo, comenzó a utilizar el engaño como una herramienta cada vez más importante. La mentira pasó de ser un recurso puntual a convertirse en una forma de vida.

Italia se convierte en otro personaje de la miniserie

Uno de los aspectos más destacados de la producción fue su ambientación.

La historia se situó en Italia y utilizó distintos escenarios italianos para construir el universo en el que se movieron sus protagonistas. El contraste entre los paisajes, la arquitectura, los espacios de lujo y la oscuridad de los acontecimientos generó una atmósfera particular.

La miniserie apostó por una estética cuidada y por un ritmo deliberadamente pausado. En lugar de depender únicamente de grandes giros, construyó la tensión a partir de pequeños detalles.

Ese tratamiento hizo que la historia tuviera un tono diferente al de un thriller convencional. El espectador quedó obligado a prestar atención a los movimientos del protagonista y a interpretar qué estaba ocurriendo detrás de cada escena.

Cuántos episodios tiene Ripley en Netflix

Para quienes buscan qué ver en Netflix durante un fin de semana, el formato también puede resultar atractivo. Ripley fue concebida como una miniserie de ocho episodios.

Cada capítulo profundiza un poco más en el universo de Tom Ripley y en las consecuencias de las decisiones que toma.

El formato breve también permite que el relato mantenga un objetivo definido. No se trata de una historia que necesite decenas de capítulos para explicar su conflicto principal.

Los ocho episodios funcionan como las diferentes etapas de una transformación. Ripley comenzó siendo un hombre que buscaba una oportunidad y finalmente tuvo que enfrentarse a las consecuencias de los métodos que utilizó para intentar conseguirla.

El plan perfecto para quienes buscan una serie corta

Cuando llega el fin de semana, muchas veces la dificultad no está en encontrar algo para mirar, sino en decidir qué producción puede sostener la atención sin exigir varias semanas.

En ese sentido, qué ver en Netflix puede encontrar una alternativa en Ripley. Sus ocho episodios permiten comenzar y avanzar considerablemente en la historia sin enfrentarse a una producción de varias temporadas.

Además, el argumento combina diferentes elementos: suspenso, drama psicológico y misterio.

Su tensión surge de los personajes, de las conversaciones y de la sensación permanente de que una decisión puede desencadenar otra. Eso hace que el espectador tenga motivos para continuar capítulo tras capítulo.

Tráiler oficial de Ripley en Netflix