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Detuvieron a una mujer acusada de drogar a su hijo de 5 años mientras estaba internado

La mujer fue imputada por lesiones graves y cumple arresto domiciliario. Los estudios clínicos del menor detectaron sustancias que no formaban parte de su tratamiento.

Detuvieron a una mujer acusada de drogar a su hijo de 5 años. (Foto: Policía

Detuvieron a una mujer acusada de drogar a su hijo de 5 años. (Foto: Policía, mejorada con IA)

Una mujer de 34 años fue detenida en Quilmes acusada de haberle administrado sustancias a su hijo de cinco años mientras permanecía internado en una clínica privada. La investigación comenzó después de que el niño sufriera reiteradas descompensaciones que los médicos no lograban explicar y que, según la causa, se producían después de las visitas de su madre.

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La Justicia realizó un operativo en la vivienda del exdiputado en Belgrano en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia de su pareja, Candela Arizaga. (Foto: archivo)

La sospechosa, identificada por sus iniciales N.M.A., fue arrestada por efectivos de la Comisaría Primera de Quilmes e imputada por lesiones graves agravadas por el vínculo. Al ser indagada, se negó a declarar.

La causa está a cargo de la fiscal Mariana Curra Samaniego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 del Departamento Judicial de Quilmes. Posteriormente, el Juzgado de Garantías N°3 dispuso que la acusada continúe detenida bajo arresto domiciliario en la casa de su madre.

El niño había ingresado el 18 de agosto a la Clínica del Niño y la Familia, en Quilmes Oeste, debido a un cuadro de cefalea y hormigueo o debilidad en las piernas. Los primeros estudios médicos, entre ellos una tomografía, no permitieron determinar qué provocaba los síntomas.

Los celulares secuestrados para peritajes. (Foto: Polic&iacute;a)

Los celulares secuestrados para peritajes. (Foto: Policía)

Durante la internación, el chico atravesó además una complicación intrahospitalaria. Una vez superada, los profesionales comenzaron a detectar un comportamiento que llamó su atención: el paciente mejoraba y luego volvía a descompensarse sin una explicación clínica clara.

Las sospechas terminaron concentrándose en las visitas familiares debido a que, según la investigación, los episodios de deterioro en la salud del niño se habrían producido después de encuentros con su madre. La Justicia tomó conocimiento del caso a partir de la denuncia realizada por una enfermera de la clínica, a la que posteriormente se sumaron otras trabajadoras del establecimiento.

Ante las sospechas, las enfermeras ocultaron un teléfono celular en la habitación y registraron una secuencia que posteriormente fue incorporada a la investigación. En las imágenes, según consta en la causa, se observarían maniobras de la mujer sobre la cánula que tenía colocada su hijo.

Qué encontraron en la sangre del niño

En paralelo, un análisis de sangre realizado al paciente detectó sustancias que no formaban parte de la medicación indicada durante su internación. Inicialmente se informó sobre la presencia de barbitúricos, medicamentos que actúan como depresores del sistema nervioso central.

Sin embargo, la Fiscalía todavía aguarda los resultados de las pericias para determinar con precisión qué compuestos fueron detectados y cómo llegaron al organismo del menor.

El caso se detect&oacute; en la Cl&iacute;nica del Ni&ntilde;o y la Familia de Quilmes. (Foto: Google)

El caso se detectó en la Clínica del Niño y la Familia de Quilmes. (Foto: Google)

A partir de esos elementos, la fiscal ordenó una requisa sobre la acusada. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron una jeringa descartable vacía dentro de su cartera y Además, la Policía secuestró el teléfono celular de la mujer y el del niño para someterlos a peritajes.

Allanaron la casa de la mujer en Berazategui

La investigación continuó con un allanamiento en la vivienda de la acusada, ubicada en Juan María Gutiérrez, partido de Berazategui. Allí, los efectivos encontraron varias recetas médicas a nombre del niño, aunque hasta el momento no habrían localizado las sustancias que se intenta identificar.

La pediatra que atendía al menor también declaró en el expediente y explicó que conocía a la familia desde hacía tiempo. Además, indicó que vecinos habían realizado colectas para ayudar a afrontar los gastos relacionados con el tratamiento del chico.

La investigación continuará con nuevas pericias médicas y toxicológicas, el análisis de los registros obtenidos en la clínica y una evaluación psicológica de la imputada.

En pocas palabras

  • Detenida por drogar a su hijo: Una mujer de 34 años fue arrestada y cumple arresto domiciliario acusada de administrarle sustancias a su hijo de 5 años.
  • Investigación en curso: Estudios detectaron sustancias no recetadas en el menor, que sufría descompensaciones tras visitas de su madre.
  • Evidencia y peritajes: Grabaciones de cámaras ocultas y análisis de sangre y pertenencias buscan determinar el tipo de sustancias y su origen.
Resumen generado por Thinkindot AI
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