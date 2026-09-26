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Qué ver en Netflix: Ricardo Darín está arrasando con esta película argentina romántica

Para los fanáticos del cine argentino, Netflix tiene una película protagonizada por Ricardo Darín que volvió a conquistar al público.

Qué ver en Netflix: Ricardo Darín está arrasando con esta película argentina romántica. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: Ricardo Darín está arrasando con esta película argentina romántica. (Foto: Archivo)

Una película de Ricardo Darín en Netflix volvió a encontrar una segunda vida en el streaming y consiguió llamar nuevamente la atención del público argentino. La producción apareció otra vez en el catálogo de la N roja y rápidamente se convirtió en una de las opciones elegidas por quienes buscan qué ver en la plataforma durante estos días.

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Se trata de "El amor menos pensado", una historia que todavía conserva una particularidad: sus conflictos continúan resultando cercanos para una gran parte de los espectadores. El amor, la rutina, la convivencia y la necesidad de comenzar nuevamente forman parte de una trama que combina humor con situaciones incómodas y momentos de reflexión.

La película está protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán. La dirección estuvo a cargo de Juan Vera, quien construyó una comedia romántica alrededor de una pregunta sencilla, pero difícil de responder: qué ocurre cuando una pareja que compartió prácticamente toda su vida descubre que ya no sabe cómo seguir adelante.

De qué trata El amor menos pensado en Netflix

El amor menos pensado presentó una historia protagonizada por Marcos y Ana. Ambos llevaban más de dos décadas juntos y habían construido una vida marcada por las costumbres, los hábitos y una convivencia que parecía completamente consolidada.

Durante años, la pareja compartió una rutina familiar que les permitió atravesar diferentes etapas. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando su único hijo tomó la decisión de irse del país para continuar sus estudios.

La partida del joven dejó un espacio vacío dentro de la casa. Pero el verdadero problema apareció cuando ambos tuvieron que enfrentarse a una realidad que habían postergado durante mucho tiempo: ya no tenían las mismas obligaciones familiares que antes y debían preguntarse qué quedaba de su relación una vez que esa etapa llegara a su fin.

La situación llevó a la pareja a tomar una decisión que cambiaría por completo sus vidas. Marcos y Ana decidieron separarse.

A partir de allí comenzó la parte más particular de la historia. Los protagonistas tuvieron que descubrir cómo era vivir nuevamente como personas solteras después de haber pasado buena parte de su vida adulta junto a la misma persona.

Ricardo Darín y Mercedes Morán protagonizan esta historia de amor

La presencia de Ricardo Darín fue uno de los principales atractivos de la producción. El actor interpretó a Marcos y compartió el protagonismo con Mercedes Morán, quien asumió el papel de Ana.

La dupla permitió construir una relación que no aparece presentada como perfecta. Por el contrario, la historia se apoya en las pequeñas diferencias, los silencios y las costumbres que pueden acumularse después de muchos años de convivencia.

La película trabaja con una idea sencilla: una pareja puede quererse y, al mismo tiempo, atravesar una crisis que transforme por completo la relación. Ese planteo aparece desarrollado a través de situaciones cotidianas.

Por qué volvió a llamar la atención en Netflix

Los conflictos que atraviesan Marcos y Ana no dependen exclusivamente del momento en el que fue estrenada la película. La transformación de una pareja después de muchos años, el síndrome del nido vacío, el miedo a la soledad y la posibilidad de empezar nuevamente siguen siendo temas reconocibles.

Por ese motivo, quienes busquen qué ver en Netflix pueden encontrarse con una producción que combina una historia romántica con una mirada más amplia sobre las relaciones.

Además, el protagonismo de Darín funciona como otro atractivo. El actor cuenta con una extensa trayectoria en el cine argentino y participó en algunas de las películas más reconocidas de las últimas décadas.

Su presencia también permite que una producción estrenada originalmente en 2018 vuelva a despertar interés entre quienes ya conocen su trabajo y entre espectadores que todavía no habían visto esta película.

Tráiler oficial de El amor menos pensado

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma de streaming revivió el interés por la película argentina "El amor menos pensado".
  • Protagonistas: La cinta es protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán, abordando las crisis de pareja.
  • Temática: El film explora la rutina, la convivencia y el síndrome del nido vacío en las relaciones de larga data.
Resumen generado por Thinkindot AI
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