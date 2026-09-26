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Está en Netflix, sólo tiene 4 episodios y es la miniserie ideal para ver en un día

Obsesión, la miniserie británica de Netflix, convirtió una relación prohibida en un thriller erótico de apenas cuatro capítulos.

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Está en Netflix, sólo tiene 4 episodios y es la miniserie ideal para ver en un día. (Foto: Archivo)

Netflix tiene una miniserie británica que puede verse completa en una sola tarde y que todavía llama la atención por la intensidad de su historia. Obsesión estrenó en 2023, tiene solamente cuatro episodios y llevó a la pantalla una historia de deseo, secretos familiares y una relación prohibida que terminó alterando por completo la vida de sus protagonistas.

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En el centro del relato aparece William, un prestigioso cirujano londinense que lleva una vida aparentemente estable junto a su esposa Ingrid y sus hijos. Esa rutina cambia cuando conoce a Anna, la novia de su hijo Jay.

Desde ese primer encuentro comienza a desarrollarse una atracción que rápidamente deja de ser un interés pasajero. La relación avanza hacia un vínculo clandestino que amenaza con afectar a toda la familia.

De qué trata Obsesión en Netflix

Según la descripción oficial de Netflix: "El romance entre un respetado cirujano londinense y la prometida de su hijo se convierte en una obsesión erótica que amenaza con cambiar sus vidas".

El título de la miniserie resume buena parte del conflicto. Lo que inicialmente parece una atracción comienza a transformarse en una obsesión capaz de modificar las decisiones de los protagonistas.

William parte de una situación aparentemente controlada. Tiene una carrera consolidada, una familia y una vida estable. La llegada de Anna modifica ese escenario y lo lleva a tomar decisiones que pueden tener consecuencias cada vez más graves.

La producción utiliza ese cambio para construir una historia que combina drama, suspenso y erotismo. A medida que avanza la trama, el espectador descubre nuevos aspectos de los personajes y de sus motivaciones.

El detalle que convirtió a Obsesión en una serie diferente

Uno de los elementos que más llamó la atención alrededor de Obsesión fueron sus numerosas escenas íntimas. La producción no presenta el romance como una trama secundaria, sino que coloca la relación entre William y Anna en el centro del conflicto.

El deseo funciona como el punto de partida para una historia que después incorpora secretos, manipulación, tensión familiar y situaciones cada vez más difíciles de controlar.

Cuántos capítulos tiene Obsesión en Netflix

Uno de los principales atractivos de Obsesión para quienes buscan una producción breve es su duración. La miniserie cuenta con cuatro episodios. El primero dura 33 minutos, el segundo 41, el tercero 43 y el cuarto 38 minutos.

Por ese motivo, puede verse completa en una sola tarde sin necesidad de dedicarle varias jornadas. La estructura breve también hace que los acontecimientos avancen rápidamente y que la historia concentre el conflicto en pocos episodios.

Los cuatro capítulos siguen la evolución de la relación entre William y Anna y muestran cómo una decisión inicial comienza a generar consecuencias cada vez más importantes.

El conflicto familiar detrás de la relación prohibida

La historia adquiere una dimensión diferente cuando se tiene en cuenta quién es Anna para William.

No se trata simplemente de una relación extramatrimonial. Anna es la novia de Jay, el hijo de William, por lo que el vínculo afecta directamente a una familia que ya estaba establecida.

William no solamente arriesga su matrimonio. También pone en juego su relación con su hijo y la estabilidad de su entorno familiar.

El secreto, además, se convierte en una parte fundamental de la historia. Mientras los personajes intentan mantener oculta su relación, la posibilidad de que la verdad salga a la luz permanece presente.

Para quienes buscan una ficción breve, Obsesión ofrece una historia que combina infidelidad, secretos familiares, erotismo y suspenso en aproximadamente dos horas y media.

La miniserie sigue disponible en Netflix y reúne en sus cuatro capítulos una relación que comenzó con una atracción inesperada y terminó alterando la vida de todos los personajes involucrados.

Tráiler oficial de Obsesión en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix tiene una miniserie: Obsesión es un thriller erótico británico de 4 episodios sobre una relación prohibida.
  • Argumento central: Un cirujano londinense desarrolla una obsesión erótica con la novia de su hijo, alterando la vida familiar.
  • Atractivo principal: La producción combina drama, suspenso y erotismo, y puede verse completa en una sola tarde.
Resumen generado por Thinkindot AI
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