La desgarradora despedida al empresario que murió en un vuelco en la Ruta 65: "....una huella imborrable"

Su actividad también lo había llevado a mantener vínculos comerciales y personales con Los Toldos, por lo que era una persona conocida en distintas localidades de la región.

Además de su trabajo, el fútbol ocupaba un lugar importante en su vida. Farías había participado del ámbito deportivo de 9 de Julio y la zona y estuvo relacionado con el Club Compañía General Buenos Aires de Patricios.

Esa faceta fue especialmente recordada después de su muerte. La institución destacó su trayectoria y aseguró que su paso por el club permanecerá en la memoria de quienes compartieron con él aquella etapa.

El mensaje de sus amigos tras la tragedia

Las muestras de dolor también se multiplicaron entre las personas que conocían a Farías. Uno de sus amigos compartió una despedida en la que recordó la manera en que vivía y los proyectos que quedaron inconclusos después del accidente.

“Viviste a mil, las vueltas de la vida truncaron tantos proyectos y sueños en un instante”, escribió. En el mismo mensaje pidió consuelo para sus familiares ante la inesperada pérdida.

Otro de los mensajes publicados después de conocerse la noticia expresó la incredulidad por lo ocurrido: “Q.E.P.D Luis Farias. La verdad que no lo puedo creer todavía. Un abrazo grande a toda la familia y mi más sentido pésame”.

Cómo fue el accidente en la ruta 65

El accidente ocurrió el viernes alrededor de las 22.10, en el kilómetro 230 de la Ruta Provincial 65, dentro de la jurisdicción de 9 de Julio.

Farías circulaba hacia Bolívar a bordo de una Volkswagen Amarok blanca cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, perdió el control del vehículo. La camioneta salió de la calzada y terminó volcada en un sector lateral de la ruta que tenía agua.

El hecho se produjo en las inmediaciones de Dudignac, entre Santos Unzué y Corbett. Cuando llegaron los Bomberos Voluntarios de Dudignac y los efectivos policiales, encontraron al conductor sin vida.

En el lugar también trabajaron integrantes de Policía Científica y autoridades judiciales, que participaron de las tareas para determinar las circunstancias del accidente y retirar el vehículo.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas que provocaron el despiste. Las pericias buscan establecer cómo se produjo el vuelco que terminó con la vida del empresario.