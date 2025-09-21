En vivo Radio La Red
Policiales
Robo
Inseguridad

Le dijeron "te vamos a matar" pero se defendió y evitó un robo: así fue el mal momento que vivió un repartidor

Cristian, un joven de 21 años, fue sorprendido por dos ladrones mientras trabajaba en la mañana del domingo. Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia.

Le dijeron "te vamos a matar" pero se defendió y evitó un robo: así fue el momento que vivió un repartidor de chipa

Un repartidor de chipa de 21 años protagonizó un impactante episodio de inseguridad en la localidad bonaerense de Merlo. Cristian, que se encontraba trabajando en la mañana del domingo, fue interceptado por dos motochorros que intentaron robarle la bicicleta.

Los delincuentes lo amenazaron con frases como “te vamos a matar”, pero el joven notó que no estaban armados y decidió defenderse a golpes.

El hecho tuvo lugar en la calle Brasil, entre Guardia Vieja y Saavedra, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo Cristian comienza a golpear a los atacantes con una mezcla de bronca y desesperación.

La pelea en plena calle y el insólito regreso de los ladrones

De acuerdo con el video, uno de los motochorros huyó a pie tras los primeros golpes, mientras que el otro intentó resistirse pero terminó en el piso después de recibir varias trompadas y patadas. La moto que utilizaban para delinquir quedó abandonada en la calle.

Vecinos de la zona salieron de sus casas al escuchar los gritos y fueron testigos de la escena. “Lo corrió hasta que se fue. Después volvió y lo siguió golpeando hasta que se cayó de la moto. Fue impresionante”, contó un frentista a medios locales.

Pero lo más sorprendente ocurrió minutos más tarde: en una escena digna de una película, uno de los delincuentes regresó al lugar a bordo de una camioneta blanca para intentar recuperar la moto. Sin embargo, la propia víctima y los vecinos lo enfrentaron nuevamente, impidiéndole llevársela y obligándolo a escapar antes de que llegara la Policía.

Denuncia, custodia policial y el testimonio de la víctima

Tras el violento episodio, Cristian se acercó a la comisaría de la zona para radicar la denuncia correspondiente. La moto de los delincuentes quedó secuestrada y bajo custodia policial, mientras que los investigadores ya analizan las imágenes de las cámaras para identificar a los responsables.

