Le dijeron "te vamos a matar" pero se defendió y evitó un robo: así fue el mal momento que vivió un repartidor

La pelea en plena calle y el insólito regreso de los ladrones

De acuerdo con el video, uno de los motochorros huyó a pie tras los primeros golpes, mientras que el otro intentó resistirse pero terminó en el piso después de recibir varias trompadas y patadas. La moto que utilizaban para delinquir quedó abandonada en la calle.

Vecinos de la zona salieron de sus casas al escuchar los gritos y fueron testigos de la escena. “Lo corrió hasta que se fue. Después volvió y lo siguió golpeando hasta que se cayó de la moto. Fue impresionante”, contó un frentista a medios locales.

Pero lo más sorprendente ocurrió minutos más tarde: en una escena digna de una película, uno de los delincuentes regresó al lugar a bordo de una camioneta blanca para intentar recuperar la moto. Sin embargo, la propia víctima y los vecinos lo enfrentaron nuevamente, impidiéndole llevársela y obligándolo a escapar antes de que llegara la Policía.

Denuncia, custodia policial y el testimonio de la víctima

Tras el violento episodio, Cristian se acercó a la comisaría de la zona para radicar la denuncia correspondiente. La moto de los delincuentes quedó secuestrada y bajo custodia policial, mientras que los investigadores ya analizan las imágenes de las cámaras para identificar a los responsables.