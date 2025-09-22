En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Golpiza
Merlo
Agresión

La insólita pregunta que desató una violenta golpiza a un joven que hoy lucha por su vida

Luciano Maidana había salido de su casa junto para comprar el desayuno cuando dos hermanos lo atacaron. La Justicia intenta localizar a los responsables.

La insólita pregunta que desató una violenta golpiza a un joven que hoy lucha por su vida

La insólita pregunta que desató una violenta golpiza a un joven que hoy lucha por su vida

Un joven de 25 años lucha por su vida tras haber recibido una brutal golpiza en la puerta de un almacén, en el partido bonaerense de Merlo. La víctima, identificada como Luciano Ezequiel Maidana, había ido a comprar alimentos para el desayuno junto a su hijo de 7 años cuando fue interceptado por dos hermanos que le pidieron dinero.

Leé también Violencia en Brasil: la brutal golpiza de policías a hinchas de Godoy Cruz tras el partido con Atlético Mineiro
(Foto: AP)

Según relató su pareja, Rocío, al medio local Primer Plano Online, los agresores le exigieron plata para comprar vino y, como su respuesta fue negativa, lo atacaron sin piedad.

no-tenes-para-un-vino-la-pregunta-que-derivo-en-una-brutal-golpiza-a-un-hombre-que-iba-a-comprar-en-merlo-foto-google-street-view-VF3344DXZBETFPUW5HKE4LMCDU

“Uno le dio un golpe en la espalda y lo desmayó. Cuando cayó desvanecido, siguieron con la golpiza mientras le decían que era una rata”, contó.

El hijo de la víctima presenció el ataque y corrió hasta su casa para buscar ayuda. “Están matando a papá”, gritó al llegar, según recordó su mamá.

Cuando Rocío llegó al lugar, encontró a su pareja tirada en el piso, ensangrentada y con el rostro desfigurado. Maidana perdió gran parte de su dentadura, sufrió lesiones en el cráneo y hematomas en todo el cuerpo.

“Tiene para varios días más de internación. Además, tiene dificultades en los testículos y dolor permanente en la cabeza”, precisó la mujer.

feroz-golpiza

El caso fue caratulado como lesiones graves por el cuerpo médico forense y está en manos de la fiscalía de la zona. La Policía busca intensamente a los atacantes, que ya eran conocidos por la víctima debido a otros incidentes en el barrio.

“Andan por la calle, no tienen una dirección estable, por eso sé que la Policía los está buscando por distintos lugares”, señaló Rocío.

En un posteo de Facebook, la joven manifestó su angustia y el impacto que el episodio tuvo en su familia: “No saben el daño psicológico que le causaron a mi hijo, el sufrimiento que tiene por lo que vivió. Mi marido está grave, está mal y ustedes, prófugos. Esto no puede quedar impune. Así como lastimaron a mi marido, pueden atacar a cualquier otra persona”.

La familia pide que se capture a los agresores y que el caso avance en la Justicia para evitar que vuelva a repetirse un episodio similar en el barrio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Golpiza Merlo
Notas relacionadas
Video impactante: la golpiza salvaje de una patota contra un chico desmayado en el piso
Brutal ataque: así fue la violenta golpiza de dos trapitos a un agente municipal
La oscura trama oscura detrás del asesinato de Saúl: las crueles hipótesis de por qué lo mataron

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar