La insólita pregunta que desató una violenta golpiza a un joven que hoy lucha por su vida

El hijo de la víctima presenció el ataque y corrió hasta su casa para buscar ayuda. “Están matando a papá”, gritó al llegar, según recordó su mamá.

Cuando Rocío llegó al lugar, encontró a su pareja tirada en el piso, ensangrentada y con el rostro desfigurado. Maidana perdió gran parte de su dentadura, sufrió lesiones en el cráneo y hematomas en todo el cuerpo.

“Tiene para varios días más de internación. Además, tiene dificultades en los testículos y dolor permanente en la cabeza”, precisó la mujer.

feroz-golpiza

El caso fue caratulado como lesiones graves por el cuerpo médico forense y está en manos de la fiscalía de la zona. La Policía busca intensamente a los atacantes, que ya eran conocidos por la víctima debido a otros incidentes en el barrio.

“Andan por la calle, no tienen una dirección estable, por eso sé que la Policía los está buscando por distintos lugares”, señaló Rocío.

En un posteo de Facebook, la joven manifestó su angustia y el impacto que el episodio tuvo en su familia: “No saben el daño psicológico que le causaron a mi hijo, el sufrimiento que tiene por lo que vivió. Mi marido está grave, está mal y ustedes, prófugos. Esto no puede quedar impune. Así como lastimaron a mi marido, pueden atacar a cualquier otra persona”.

La familia pide que se capture a los agresores y que el caso avance en la Justicia para evitar que vuelva a repetirse un episodio similar en el barrio.