Se supo quién sería el amante "random" de Gimena Accardi, influencer y ex de una famosa

Lo cierto es que por ese entonces tanto Gimena como Agustín postearon imágenes que dan cuenta de ello, donde se los ve junto a sus respectivos compañeros de streaming Sofía Morandi y Lizardo Ponce. “A mí me contaron de Gimena que cuando fue Coachella, que fueron muchos... Me dijeron sobre Agustín Franzoni. Averigüé y Franzoni me dice, ‘no, no puede ser’”, confió Varela.

“’Igual él está soltero’, me dijeron, Y yo digo, ‘¿por qué me dan ese dato?’”, continuó mientras recordó que el influencer fue novio de Flor Jazmín Peña, actual novia de Nico Occhiato, de quien se dijo en su momento que había quedado muy dolido porque la bailarina lo había dejado literalmente para blanquear su vínculo con el creador de Luzu TV.

“Estuvieron en Coachella, fueron todos los de Olga, viste que van todos juntos, en Estados Unidos. Y todos los que estaban ahí, los influencers que estaban ahí, incluso de otros streamings cercanos, llámese La Casa y demás, fueron a pasar una noche juntos ahí”, detalló la periodista intrusa y sumó: “Lo que a mí me dicen es que ese que ella llama ‘random’ era Agustín Franzoni, hermano de Naty Franzoni”, descartando así que el tal "Ulises" del que se habló recientemente fuese el tercero en cuestión.

“Eso fue después separado, cuando ella volvía del viaje, separada. Lo que yo te cuento es antes”, sentenció finalmente.

IG Agustín Franzoni con Gimena Accardi en Coachella

Cómo reaccionó Gimena Accardi al ser consultada por Ulises, el joven con quien habría tenido un encuentro íntimo

A dos semanas de su explosivo descargo en el que admitió haber sido infiel, Gimena Accardi volvió a referirse a su separación de Nico Vázquez. La actriz estuvo en LAM (América TV), donde se mostró sincera al contar cómo atraviesa anímicamente este momento de gran exposición mediática.

“La relación ya estaba en un ciclo que sabíamos que iba a terminar hace mucho tiempo”, explicó con calma, dejando en claro que la ruptura no fue repentina, sino el resultado de un proceso largo.

Embed

Consultada por el supuesto tercero en discordia, a quien definió como un “random” en su primera declaración, Accardi prefirió no ahondar: “Hace varias semanas abrí mi intimidad y me expuse socialmente para aclarar algo que era muy importante para mí. Lo hice y no me arrepiento, pero ya no tengo ganas de hablar más de mi vida privada. Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo”.

La actriz también destacó que lo esencial era la comprensión de su expareja: “Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. Lo que quería aclarar, lo aclaré y quedó clarísimo”.

Finalmente, dejó en claro que su decisión de no seguir alimentando el tema responde a una necesidad personal. “Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos”, sentenció cauta.