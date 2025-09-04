Se supo quién sería el amante "random" de Gimena Accardi, influencer y ex de una famosa

A pesar de que Gimena Accardi y Nico Vázquez ya están oficialmente divorciados después del sorpresivo anuncio de separación en julio pasado tras casi dos décadas en pareja, lo cierto es que su ruptura sigue generando todo tipo de repercusiones.
Paula Varela reveló en Intrusos una fuerte versión sobre cómo y dónde habría empezado Gimena Accardi la relación con la que le fue infiel a Nico Vázquez. Los detalles.
Ocurre que recientemente la integrante de Intrusos Paula Varela compartió en el programa de América TV detalles desconocidos del amante "random" del que habló la actriz cuando hizo su descargo y admitió su infidelidad a su marido, sin dar a conocer por supuesto su identidad.
Según la panelista, el fuerte rumor que circula por las redacciones periodísticas sobre este tema hablar de un conocido influencer que, además, fue pareja de una famosa.
De esta manera, Varela señaló que en la última edición del festival Coachella, que se lleva a cabo durante dos fines de semana de abril en la ciudad de Indio, en California (Estados Unidos), Gimena coincidió con Agustín Franzoni dado que los dos habían sido enviados por Olga y La Casa para cubrir ese famosísimo evento musical.
Lo cierto es que por ese entonces tanto Gimena como Agustín postearon imágenes que dan cuenta de ello, donde se los ve junto a sus respectivos compañeros de streaming Sofía Morandi y Lizardo Ponce. “A mí me contaron de Gimena que cuando fue Coachella, que fueron muchos... Me dijeron sobre Agustín Franzoni. Averigüé y Franzoni me dice, ‘no, no puede ser’”, confió Varela.
“’Igual él está soltero’, me dijeron, Y yo digo, ‘¿por qué me dan ese dato?’”, continuó mientras recordó que el influencer fue novio de Flor Jazmín Peña, actual novia de Nico Occhiato, de quien se dijo en su momento que había quedado muy dolido porque la bailarina lo había dejado literalmente para blanquear su vínculo con el creador de Luzu TV.
“Estuvieron en Coachella, fueron todos los de Olga, viste que van todos juntos, en Estados Unidos. Y todos los que estaban ahí, los influencers que estaban ahí, incluso de otros streamings cercanos, llámese La Casa y demás, fueron a pasar una noche juntos ahí”, detalló la periodista intrusa y sumó: “Lo que a mí me dicen es que ese que ella llama ‘random’ era Agustín Franzoni, hermano de Naty Franzoni”, descartando así que el tal "Ulises" del que se habló recientemente fuese el tercero en cuestión.
“Eso fue después separado, cuando ella volvía del viaje, separada. Lo que yo te cuento es antes”, sentenció finalmente.
A dos semanas de su explosivo descargo en el que admitió haber sido infiel, Gimena Accardi volvió a referirse a su separación de Nico Vázquez. La actriz estuvo en LAM (América TV), donde se mostró sincera al contar cómo atraviesa anímicamente este momento de gran exposición mediática.
“La relación ya estaba en un ciclo que sabíamos que iba a terminar hace mucho tiempo”, explicó con calma, dejando en claro que la ruptura no fue repentina, sino el resultado de un proceso largo.
Consultada por el supuesto tercero en discordia, a quien definió como un “random” en su primera declaración, Accardi prefirió no ahondar: “Hace varias semanas abrí mi intimidad y me expuse socialmente para aclarar algo que era muy importante para mí. Lo hice y no me arrepiento, pero ya no tengo ganas de hablar más de mi vida privada. Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo”.
La actriz también destacó que lo esencial era la comprensión de su expareja: “Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. Lo que quería aclarar, lo aclaré y quedó clarísimo”.
Finalmente, dejó en claro que su decisión de no seguir alimentando el tema responde a una necesidad personal. “Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos”, sentenció cauta.