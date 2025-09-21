En vivo Radio La Red
Policiales
Jubilado
Zárate
Investigación

Era buscado desde el miércoles y lo encontraron en un descampado: la investigación detrás del jubilado desaparecido

Las cámaras de la zona registraron el momento en el que capturaron a la víctima. Lo habrían secuestrado para robarle.

El caso que conmociona a Zárate tuvo un trágico final este domingo, cuando fue hallado muerto Eduardo Saúl de Francesco, el hombre de 79 años que estaba desaparecido desde el miércoles por la noche. El cuerpo apareció en un campo ubicado en las afueras de la ciudad, cerca de la ruta 9, y las autoridades investigan si fue asesinado.

El hallazgo se produjo después de cuatro días de intensos rastrillajes encabezados por la DDI Zárate-Campana, que trabajó junto al Gabinete de Búsqueda de Personas. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que el jubilado fue secuestrado con fines de robo, ya que contaba con una importante suma de dinero en su domicilio: alrededor de 250 mil dólares.

Tres detenidos y un secuestro filmado

El miércoles a la noche, De Francesco fue visto por última vez en su casa de Valentín Alsina al 1000. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que un grupo de personas lo capturó y lo obligó a subir a su propio auto.

Por el caso fueron detenidas tres personas, entre ellas una mujer policía de la Bonaerense y un agente que trabaja en el Centro de Operaciones de Zárate (COZ). Este último había sido exonerado de la fuerza hace dos años, tras un polémico episodio en el que murió un policía en una carbonera ubicada en el kilómetro 13 de la ruta provincial 193.

En las últimas horas, fue arrestado un tercer sospechoso que también había quedado registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad. Los tres están imputados por privación ilegal de la libertad y se espera que declaren en las próximas horas.

Vehículos implicados y la pista del dinero

Durante la investigación, los efectivos secuestraron dos vehículos que habrían sido utilizados en el secuestro: un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus. Los peritos trabajan para determinar si fueron los mismos autos que se ven en los registros fílmicos.

La hipótesis central es que los detenidos tenían el dato de que el jubilado guardaba en su casa una suma importante de dinero en efectivo. Ahora, la Justicia deberá establecer si el robo fue el móvil del crimen y si hubo más personas implicadas.

Tras conocerse la detención del agente local, el Centro de Operaciones de Zárate emitió un comunicado en el que aseguró que el sospechoso había ingresado en mayo de 2024 “tras entrevistas de rigor y sin registrar antecedentes penales ni procesos judiciales en su contra”. También aclararon que nunca había recibido sanciones por mal desempeño.

