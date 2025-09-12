Un georradar, la pieza clave para resolver la muerte de Diego Fernández y vincular o desvincular a Cristian Graf

“Por el tiempo transcurrido, la causa corre serio riesgo de prescripción. Y en este contexto, el papel del querellante es fundamental”, sostienen los letrados. El pedido de sobreseimiento intenta cerrar el caso por el paso del tiempo, sin una condena ni juicio oral, pero la querella busca reavivar la búsqueda de pruebas y testimonios que permitan esclarecer cómo, por qué y quién mató a Diego Fernández.

Uno de los puntos más impactantes del escrito de la querella es el pedido de realizar un nuevo relevamiento del jardín de la vivienda con un georradar, tecnología que usa Gendarmería Nacional para detectar restos enterrados sin necesidad de excavar de inmediato.

Los abogados sostienen que no se recuperaron todos los huesos del cuerpo de Diego. Según el informe del EAAF, se halló un “esqueleto casi completo”, lo que implica que hay piezas faltantes que podrían seguir ocultas en el terreno.

“Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que existen más restos óseos de Diego que a la fecha no se hayan encontrado en aquel desprendimiento de tierra sucedido el 20/05/2025; restos que aún puedan estar alojados en el jardín del inmueble ubicado en Av. Congreso 3742”, señala el escrito.