El Ministerio de Seguridad denunció penalmente el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora

"Uno de los lemas de gestión es claro: 'El que las hace, las paga', y todo hecho de violencia debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley", remarcó.

En la denuncia, el ministerio planteó que en los "videos públicos y las averiguaciones realizadas a partir del material publicado en sitios abiertos, indican la posibilidad verosímil de un obrar conjunto de un grupo de más de tres personas convocados y organizados para tal fin".

"Por lo tanto y en virtud de lo normado en los arts. 211, 212, 237 y 238, incisos 1 y 2 del Código Penal de la Nación, realizamos esta denuncia formal para que se profundice la investigación en virtud de los tipos penales agravados, ante la posible comisión de los hechos de autos en la modalidad de coparticipación criminal, en función de lo previsto en los art. 45 y concordantes del mismo plexo legal", agregó.

La denuncia pública del Gobierno

El Gobierno salió a denunciar desde un primer momento a los hechos de ayer como un atentado contra el jefe de Estado, y reclamó “solidaridad” de toda la dirigencia política. Sin embargo, desde la Casa Rosada le bajaron el tono a la utilización de la figura de intento de “magnicidio”, en otro intento por diferenciarse de la expresidenta y principal adversaria política, Cristina Kirchner.

"Ningún integrante de la alta política se solidarizó con el Presidente por el intento de magnicidio que sufrió en Lomas. Ni siquiera repudiaron el hecho. Ah, pero “las formas de Milei...”, había posteado el subsecretario de Prensa de Presidencia, Javier Lanari, en los primeros minutos de caos el miércoles, cuando tuvieron que evacuar de urgencia al presidente y hermana, Karina Milei y el resto de la comitiva.

Más tarde, el funcionario se quejó porque “en cualquier país normal tirarle una piedra al Presidente constituye un atentado a la República y a la democracia. Acá al contrario: hay quienes justifican el ataque porque es Milei y no tenía nada que hacer en reductos K...”.

Fuentes de La Libertad Avanza destacaron a A24.com que Milei continuará con los actos y caminatas de campaña junto a sus candidatos, a pesar del ataque con piedras y botellazos durante la caravana de Lomas de Zamora, que obligó a la custodia de Casa Militar a evacuarlo de inmediato del evento.

El Gobierno salió a través del vocero presidencial, Manuel Adorni a confirmar que hubo dos detenidos por el atentado. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad a A24.com, hay 3 sospechosos detenidos entre los que se encuentra un barra del club Arsenal de Sarandí que tiene aplicado derecho de admisión por tiempo indeterminado.