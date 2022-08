"Me dijo que la mamá lo había golpeado con un palo", dijo la mujer en declaraciones al programa Telenoche, y manifestó que momentos después llegó la madre con una actitud "muy agresiva" y que "lo manoteó de los pelos justamente donde tenía los golpes".

tribunales-rio-tercero.jpg

"Me dice: 'vos tenés mi número, me podrías haber llamado'; y le dije 'yo te quise llamar y el nene me pidió por favor que no te llamara porque vos lo habías golpeado", expresó la testigo. "Cuando él me dijo que lo habías golpeado con un palo, obviamente no te llamé a vos, llamé a la Policía", detalló.

La madre acusada de haberle propinado la golpiza a su hijo fue detenida. En este marco, la fiscal Paula Bruera resolvió imputarla por el delito de lesiones graves calificada en perjuicio también de otros dos hijos que se encuentran con la abuela materna.

Un nene terminó con el cráneo fracturado tras ser golpeado por su madre: cómo se encuentra

Según el medio El Doce TV, el nene fue internado en el Hospital de Niños, donde confirmaron que permanece estable y su vida no corre peligro. El comisario mayor Agustín Torres, jefe de la Departamental Tercero Arriba, detalló en declaraciones a Todo Córdoba que el procedimiento tuvo lugar en barrio Castagnino a partir del llamado de emergencia de una vecina del lugar.

El oficial contó, además, que la madre fue detenida en el hospital adonde trasladaron al menor atacado. Y agregó que los otros dos hijos también fueron sometidos a un control médico que determinaron signos de violencia.