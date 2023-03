Un padre denunció que intentaron secuestrar a su hija de 7 años a la salida del colegio en Liniers

Voceros policiales informaron a la agencia Télam que, el hombre y su hija de siete años caminaron tres cuadras hasta la parada de la línea de colectivo 136, en avenida Rivadavia al 1100.

En esas circunstancias, y de acuerdo a lo denunciado posteriormente por el hombre, se acercó a él una mujer. "Transcurrió unos minutos y esta mujer, de unos 50 años, con 1.60 de altura y pelo grisáceo enrulado, me pregunta qué colectivos paraban en la cuadra. Esa cuadra es larguísima y me pareció rara la actitud porque no llevaba cartera", contó en diálogo con el programa Buenos Días América de A24.

Al padre le extrañó la situación, por lo que sujetó fuertemente a su hija de la mano y no le respondió la pregunta. Tras ello, y siempre según la denuncia, la mujer le gritó que le entregara a la menor.

Tras esto, se dio vuelta y observó en el reflejo de una vidriera que se acercaba otro hombre de unos 40 años, de tez morena, robusto, de aproximadamente 1.75 metros de altura, vestido con una camisa de mangas cortas a cuadros celeste y un jean de color oscuro, que portaba en su mano derecha un revólver.

A raíz de ello, el hombre le dio un golpe de puño a la sospechosa, alzó a su hija y con la nena en sus brazos salió corriendo por el medio de avenida Rivadavia, hasta que el chofer de un colectivo de la línea 136 le ofreció ayuda.

Mientras que los dos sospechosos escaparon en dirección hacia avenida General Paz, a ellos se sumó un tercero, moreno, de 1.80 metros de altura aproximadamente, delgado y de cabello oscuro, que vestía bermudas de jean, una remera verde y zapatillas claras.

Luego de que la víctima del intento de secuestro realizara la denuncia en la Comisaría Vecinal 9B, la Policía de la Ciudad realizó la consulta pertinente ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 60, que dispuso el relevo de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona y que se labraran actuaciones por “averiguación de ilícito”.