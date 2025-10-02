Insólito y repudiable: discutió con su pareja, llamó a su mamá y la pelea tuvo un final terrible

Un grave episodio de violencia de género conmociona a la localidad chaqueña de Las Breñas. Una mujer de 30 años denunció haber sido atacada por su pareja, de 32, y por la madre de este, luego de una fuerte discusión en la madrugada del miércoles.
Un grave episodio de violencia de género conmociona a la localidad chaqueña de Las Breñas. Una mujer de 30 años denunció haber sido atacada por su pareja, de 32, y por la madre de este, luego de una fuerte discusión en la madrugada del miércoles.
El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Sarmiento y dejó a la víctima con lesiones leves, aunque debió recibir asistencia médica en el hospital local.
De acuerdo con el relato de la víctima ante la Policía, el episodio se desencadenó alrededor de las 00:30 de la madrugada, cuando comenzó una discusión verbal con su pareja.
En medio del conflicto, el hombre llamó por teléfono a su madre para que interviniera. Lejos de intentar calmar la situación, la mujer se presentó en el domicilio y terminó sumándose a la agresión contra la víctima.
“Entre los dos comenzaron a golpearme”, declaró la denunciante, según consta en el acta policial.
La mujer logró pedir ayuda a los vecinos y fue trasladada de inmediato al Hospital local de Las Breñas. El equipo médico constató que presentaba heridas de carácter leve, sin riesgo de vida.
“No hubo lesiones graves, pero debió recibir atención por los golpes sufridos”, informaron fuentes sanitarias. Tras el chequeo médico, la víctima fue dada de alta y regresó a su domicilio.
El caso fue rápidamente puesto en conocimiento de la Fiscalía de Investigación N° 3 de Charata, que ordenó la detención tanto del agresor como de su madre.
Personal de la Comisaría de Las Breñas llevó adelante el procedimiento, localizó a los sospechosos y los puso a disposición de la Justicia.
Ambos fueron imputados por “supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género”.
El caso generó indignación en la comunidad local, no solo por el contexto de violencia doméstica, sino también por el hecho de que una madre se sumara al ataque contra la pareja de su hijo.
Vecinos del barrio Sarmiento aseguraron que la pareja mantenía discusiones frecuentes, aunque nunca habían presenciado un hecho de tal magnitud.
Fuentes judiciales consultadas explicaron que el caso se encuentra en plena etapa de investigación y que se están reuniendo pruebas y testimonios para esclarecer las responsabilidades.
“El hecho reviste gravedad por la participación de dos agresores contra una sola víctima y por darse en el marco de violencia de género”, indicaron.
Se espera que en los próximos días la Fiscalía avance con la indagatoria de los imputados y defina las medidas cautelares.
El operativo se realizó pocas horas después de la denuncia. Los agentes trabajaron en conjunto con la Fiscalía para evitar que los agresores se fugaran.
“La respuesta rápida fue clave para garantizar la seguridad de la víctima y preservar la evidencia del caso”, destacaron fuentes policiales.
Los sospechosos fueron notificados formalmente de su aprehensión y trasladados a la dependencia policial, donde quedaron bajo custodia a la espera de la audiencia judicial.
La causa fue caratulada como “supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género”, un tipo penal que contempla penas agravadas cuando la agresión se da dentro de relaciones íntimas o de pareja.
Aunque las heridas no fueron graves, el contexto y la participación de dos personas en el ataque elevan la gravedad de los hechos.