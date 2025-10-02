Insólito y repudiable: discutió con su pareja, llamó a su mamá y la pelea tuvo un final terrible

En medio del conflicto, el hombre llamó por teléfono a su madre para que interviniera. Lejos de intentar calmar la situación, la mujer se presentó en el domicilio y terminó sumándose a la agresión contra la víctima.

“Entre los dos comenzaron a golpearme”, declaró la denunciante, según consta en el acta policial.

Auxilio y traslado al hospital

La mujer logró pedir ayuda a los vecinos y fue trasladada de inmediato al Hospital local de Las Breñas. El equipo médico constató que presentaba heridas de carácter leve, sin riesgo de vida.

“No hubo lesiones graves, pero debió recibir atención por los golpes sufridos”, informaron fuentes sanitarias. Tras el chequeo médico, la víctima fue dada de alta y regresó a su domicilio.

La intervención de la Fiscalía

El caso fue rápidamente puesto en conocimiento de la Fiscalía de Investigación N° 3 de Charata, que ordenó la detención tanto del agresor como de su madre.

Personal de la Comisaría de Las Breñas llevó adelante el procedimiento, localizó a los sospechosos y los puso a disposición de la Justicia.

Ambos fueron imputados por “supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género”.

Un hecho que sacude a la comunidad

El caso generó indignación en la comunidad local, no solo por el contexto de violencia doméstica, sino también por el hecho de que una madre se sumara al ataque contra la pareja de su hijo.

Vecinos del barrio Sarmiento aseguraron que la pareja mantenía discusiones frecuentes, aunque nunca habían presenciado un hecho de tal magnitud.

La palabra de los investigadores

Fuentes judiciales consultadas explicaron que el caso se encuentra en plena etapa de investigación y que se están reuniendo pruebas y testimonios para esclarecer las responsabilidades.

“El hecho reviste gravedad por la participación de dos agresores contra una sola víctima y por darse en el marco de violencia de género”, indicaron.

Se espera que en los próximos días la Fiscalía avance con la indagatoria de los imputados y defina las medidas cautelares.

Detalles del procedimiento policial

El operativo se realizó pocas horas después de la denuncia. Los agentes trabajaron en conjunto con la Fiscalía para evitar que los agresores se fugaran.

“La respuesta rápida fue clave para garantizar la seguridad de la víctima y preservar la evidencia del caso”, destacaron fuentes policiales.

Los sospechosos fueron notificados formalmente de su aprehensión y trasladados a la dependencia policial, donde quedaron bajo custodia a la espera de la audiencia judicial.

La causa fue caratulada como “supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género”, un tipo penal que contempla penas agravadas cuando la agresión se da dentro de relaciones íntimas o de pareja.

Aunque las heridas no fueron graves, el contexto y la participación de dos personas en el ataque elevan la gravedad de los hechos.