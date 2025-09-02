En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Agresión
Violencia
Violencia

Una cámara oculta registró una aberrante agresión de una mamá contra su bebé: la insólita excusa

El padre de la menor instaló una cámara oculta en la habitación y entregó las imágenes a la Policía. La joven de 22 años confesó que estaba sobrecargada con las tareas del hogar y quedó detenida.

Una cámara oculta registró a una mamá pateando a su hija y la insólita excusa sorprendió a todos

Una cámara oculta registró a una mamá pateando a su hija y la insólita excusa sorprendió a todos

Una mujer de 22 años del barrio de Lindéia, en Belo Horizonte, Brasil, fue detenida luego de que se difundiera un video en el que se la ve ejerciendo violencia contra su hija de apenas 2 años. La grabación, realizada por una cámara oculta instalada en la habitación de la niña, fue entregada a la Policía por el padre de la menor, quien sospechaba que la madre la agredía cuando él no estaba presente.

Leé también Las estremecedoras últimas palabras de la madre de León Aquino, el bebé que murió por una aguja oxidada
La Justicia definirá esta semana el futuro de Yesica Aquino y Roberto Fernández, acusados de someter a su hijo León a golpes, mordidas y torturas. 

El video, difundido por el portal brasileño G1, fue editado para no mostrar de manera explícita los ataques, pero en las imágenes puede observarse a la mujer actuando con violencia contra la pequeña.

Embed

Según se detalló, la madre lleva la mano hacia la cabeza de la nena, que pierde el equilibrio y cae al suelo, momento en el que recibe una patada. El material original, según medios locales, muestra incluso a la mujer asfixiando a la menor contra el colchón y dándole una cachetada.

El padre, un hombre de 38 años, decidió colocar la cámara oculta al sospechar de episodios previos de maltrato. En su declaración ante la Policía, explicó que la niña había sufrido hace aproximadamente un año una fractura en el fémur que no pudo justificarse y que en ese momento no tuvo pruebas para demostrar que se trataba de un hecho de violencia.

Detención y acusación contra la madre

agresión
Una c&aacute;mara oculta registr&oacute; a una mam&aacute; pateando a su hija y la ins&oacute;lita excusa sorprendi&oacute; a todos. &nbsp;

Una cámara oculta registró a una mamá pateando a su hija y la insólita excusa sorprendió a todos.

La investigación está a cargo de la Comisaría Especializada de Protección de Niños y Adolescentes de Belo Horizonte. Las autoridades confirmaron que la mujer fue detenida y acusada por el delito de lesiones corporales.

Según la versión de la sospechosa, brindada en la Comisaría Especializada de Atención a la Mujer, las agresiones ocurrieron en un contexto de sobrecarga de responsabilidades.

La joven declaró que debía hacerse cargo sola del cuidado de sus hijos gemelos, mientras que su pareja se desentendía de esas tareas bajo el argumento de que su única obligación era mantener económicamente la casa. Esa situación, aseguró, la habría puesto bajo una fuerte presión emocional que derivó en los ataques contra la niña.

De todas formas, la declaración no exime a la madre de la responsabilidad penal y la Justicia ordenó su detención preventiva mientras avanza la investigación. Además, la Policía Civil solicitó medidas de protección para la menor con el fin de garantizar su seguridad durante el proceso.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Agresión Violencia
Notas relacionadas
Un padre fue acusado del más aberrante crimen contra su bebé de 39 días de vida
"Despedía...": murió un bebé de 2 meses y la mamá es investigada por cometer un hecho atroz
"Son discapacitados": la polémica frase del jefe de LLA en la Provincia sobre los agresores en la caravana con Milei

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar