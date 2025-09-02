Una cámara oculta registró una aberrante agresión de una mamá contra su bebé: la insólita excusa

Detención y acusación contra la madre

agresión Una cámara oculta registró a una mamá pateando a su hija y la insólita excusa sorprendió a todos.

La investigación está a cargo de la Comisaría Especializada de Protección de Niños y Adolescentes de Belo Horizonte. Las autoridades confirmaron que la mujer fue detenida y acusada por el delito de lesiones corporales.

Según la versión de la sospechosa, brindada en la Comisaría Especializada de Atención a la Mujer, las agresiones ocurrieron en un contexto de sobrecarga de responsabilidades.

La joven declaró que debía hacerse cargo sola del cuidado de sus hijos gemelos, mientras que su pareja se desentendía de esas tareas bajo el argumento de que su única obligación era mantener económicamente la casa. Esa situación, aseguró, la habría puesto bajo una fuerte presión emocional que derivó en los ataques contra la niña.

De todas formas, la declaración no exime a la madre de la responsabilidad penal y la Justicia ordenó su detención preventiva mientras avanza la investigación. Además, la Policía Civil solicitó medidas de protección para la menor con el fin de garantizar su seguridad durante el proceso.