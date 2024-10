Una mujer argentina fue de Misiones a Londres a trabajar de niñera y la esclavizaron: denuncia a una modelo

Embed

Carmen arribó este viernes por la mañana al aeropuerto de Ezeiza luego de pasar un mes sufriendo maltratos. "Esta mañana cuando llegué a Ezeiza me sentí más tranquila, libre, sin tanto miedo. La madre de esta chica, yo trabajaba para ella y me pidió si podía hacerle el favor de ir a cuidar a su hija que estaba sola con la bebé", relató.

Y detalló que la madre de la modelo, cuyo nombre no fue revelado, le dijo que "confiaba mucho en mí y me iba a compensar. Yo confié en esa persona y me fui al otro lado del mundo y nunca en mi vida me psicopatearon tanto, me humillaron tanto, me hicieron tanto daño".

Cómo fueron los maltratos que atravesó Carmen en Reino Unido

"Insultos constantes, me decía que era una 'sudaca mugrienta', que no merecía comer en el mismo lugar que ella, las mismas cosas, me amenazaba, que me iba a echar a la calle y que si iba a la policía me iban a meter presa", enumeró Carmen sobre las agresiones que recibió de la modelo acusada.

Respecto a la posibilidad de salir de la casa, indicó que "una hora por día me dejaba ir al mercado, una vez me mostró dónde quedaba, que fui con ella y me daba tiempo para ir comprar y volver, o al lavadero a lavar la ropa, a sacar la basura".

carmen victima de secuestro modelo reino unido.JPG

"Me sacó el cargador del teléfono, dormía en una colchoneta en el piso con una manta y todos los días me decía que si hablaba la policía me iba a meter presa porque ella es modelo y yo no soy nada", agregó Carmen.

Cómo logró salir de la casa donde estaba esclavizada

"En uno de esos momentos en que tenía mi teléfono, le escribí a mi sobrina de Misiones y ella se contactó con un grupo de argentinos en Londres y ahí fue cuando esta chica se puso en contacto conmigo. Leilén es el ángel que me devolvió la vida", contó Carmen sobre la mujer que la ayudó a salir de esa casa.

Al respecto, Leilen contó -también en dialogo con A24- que el mismo día que se enteró por el grupo de Facebook lo que estaba pasando, "me puse en contacto con la sobrina de Carmen, le pedí el teléfono y la dirección de donde estaba".

"Algo adentro mío me dijo que yo tenía que ir a ayudarla. Salí de trabajar de noche y me fui a esa dirección, me puse en contacto con ella y le dije que salga, pero con mucha cautela porque ella estaba con mucho miedo y no queríamos que esta chica se entere", relató el "ángel" de Carmen.

Cuando Carmen salió a su encuentro, "la abracé y le dije que no estaba sola y que a la mañana siguiente la iba a buscar", expresó Leilen. Y aclaró que no llamó a la policía esa noche porque era tarde y solo alquila una habitación: "No tenía un lugar a donde llevarla, sino me la hubiese llevado en ese momento".

La última noche de Carmen en la casa del terror

"La última noche fue de terror, no dormí. Hacía muchas noches que no dormía porque tenía mucho miedo de lo que fuera a hacer (la modelo), pasaba toda la noche insultándome, intentó quitarme el pasaporte. Yo afortunadamente no me despegué del pasaporte toda la noche, igual que el teléfono", recordó Carmen.

Al día siguiente, Carmen le escribió a Leilen que "por favor vaya porque no podía más", contó la salvadora, que inmediatamente llamó a la Policía para hacer la denuncia porque "sola no sabía con qué me iba a encontrar, una persona así no está en sus cabales", pero las fuerzas de seguridad le dijeron que iban a tardar una hora y ella llegó antes.

La mujer de 54 años recibió el mensaje de Leilen para que fuera sacando sus cosas de la casa y salió corriendo. Cuando la modelo denunciada se dio cuenta, "corrió detrás mio pidiendo que vuelva", añadió Carmen.

Leilen le dijo a la modelo que quería hablar con ella: "Le dije que estaba haciendo las cosas mal pero cerró la puerta y se encerró, espiaba desde la ventana". Cuando llegó la Policía "querían saber qué pasaba, un policía le tocó la puerta y entró, estuvo hablando con la mujer".

Carmen se fue con Leilen al Consulado argentino en Inglaterra y junto con la ayuda de un grupo de argentinos en Londres, pudieron conseguir un pasaje para que volviera al país.

"No estamos dando nombres pero ellos saben quiénes son, Carmen viene de un pueblo muy chico de Misiones y ahí saben de quién hablamos", completó Leilen.