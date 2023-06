Una mujer golpeó a su hija para extorsionar a su ex y la Justicia le sacó la tenencia

El padre de la pequeña, Ricardo Romero, hizo la denuncia con las pruebas y la Justicia le otorgó la tenencia provisoria. En ese sentido, al hablar con medios locales, el papá aseguró que las situaciones de violencia no son una novedad. “Yo tenía el régimen de visitas con la cuota alimentaria reglamentada, más allá de ello aportaba dinero o materiales aparte, pero cuando yo no le daba un extra, ella no me dejaba ver a la bebé”, sostuvo en diálogo con Multiplataforma Fénix.