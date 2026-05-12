Sorpresa en Netflix: vuelve "La casa de papel" y el futuro de la serie seguirá expandiéndose

Netflix revive el fenómeno mundial de "La casa de papel"

Cuando parecía que la historia había llegado a su final definitivo en 2021, Netflix decidió volver a apostar por una franquicia que continúa generando cifras históricas de audiencia.

La plataforma confirmó durante el evento que tres temporadas de la serie siguen ubicadas entre las diez producciones más vistas de toda su historia en idiomas distintos al inglés. Los números reflejan el impacto mundial que logró una ficción nacida originalmente en Antena 3 y convertida luego en fenómeno internacional tras su llegada al streaming.

El regreso de la marca no parece casual. La compañía viene reforzando desde hace años una estrategia basada en la expansión de universos narrativos exitosos. El ejemplo más claro fue "Berlín", el spin-off protagonizado por Pedro Alonso, que logró mantenerse durante semanas entre los contenidos más vistos del mundo.

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Ahora, el nuevo teaser dejó en evidencia que Netflix todavía considera a La casa de papel como una de sus propiedades intelectuales más rentables y resistentes al paso del tiempo.

"Berlín" estrena su nueva temporada en Netflix

Berlín y la dama del armiño ya activó la cuenta regresiva para uno de los estrenos más esperados del año. Netflix publicó el tráiler oficial de la nueva entrega del universo de La casa de papel y confirmó que el próximo 15 de mayo llegará una historia cargada de tensión, traiciones, venganza y un nuevo golpe maestro que tendrá a Sevilla como escenario principal.

Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar La dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.

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Los ocho episodios de la serie, creada por Álex Pina (La casa de papel, Sky Rojo) y Esther Martínez Lobato (La casa de papel, Sky Rojo) están escritos por ellos mismos junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve y estarán dirigidos por Albert Pintó (Berlín, Nowhere, La casa de papel), David Barrocal (Sky Rojo, El refugio atómico) y José Manuel Cravioto (El refugio atómico, Diablero). La serie se ha rodado en localizaciones entre Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localidades españolas.

El elenco principal de la serie está integrado por: Pedro Alonso (Berlín, La casa de papel), Michelle Jenner (Berlín, Isabel), Tristán Ulloa (Berlín, El caso Asunta), Begoña Vargas, (Berlín, Bienvenidos a Edén), Julio Peña Fernández (Berlín, El cautivo) y Joel Sánchez (Berlín, La favorita 1922) retoman sus papeles en esta nueva entrega, a la que se suman Inma Cuesta (El desorden que dejas) en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, José Luis García-Pérez (Honor) y Marta Nieto (Madre) como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Anuncio oficial del universo de "La casa de papel" que continúa en Netflix