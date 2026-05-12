Hantavirus en un crucero: aumentaron los contagios y la OMS lanzó especiales aclaraciones

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el riesgo de una transmisión masiva sigue siendo “reducido” y remarcó que el hantavirus no se contagia fácilmente entre personas, ni siquiera en esta variante.

Sin embargo, confirmó por la modalidad del caso, pasajeros conviviendo mucho tiempo en un crucero, es muy esperable que aumenten los casos de contagios.

oms El titular de la OMS y el presidente del gobierno español. Precisiones por el temor que despiertan los casos del hantavirus. (Foto: Reuters)

Ya hay casos detectados en Sudáfrica, en Francia y en los Estados Unidos. Todos ellos derivados del caso inicial de la pareja neerlandesa.

Tedros pidió a los gobiernos “prepararse para más casos” y reforzar los controles epidemiológicos, aunque descartó la posibilidad de “un brote mayor” a escala global. También defendió la evacuación sanitaria del barco y sostuvo que abandonar a los pasajeros en alta mar “hubiera sido cruel e inhumano”. Ya están todos los casos evacuados o internados para su tratamiento u observación.

Hantavirus: el temor a lo desconocido

La enfermedad es conocida en la patagonia argentina y chilena. Pero en el resto dle mundo, estos casos de contagios despertaron una suerte de alerta mundial. Especialmente porque al darse en un crucero, hubo pasajeros de varios países entre los muertos y enfermos. Los servicios sanitarios provinciales, como en Tierra del Fuego, hicieron todas las aclaraciones posibles sobre casuística y controles permanentes. Aseguran que en esa provincia, desde que existen los controles, no se presentó un solo caso.

Por eso, se volcó la investigación en los neerlandeses que estuvieron tres meses paseando e investigando en su profesión entre Chile, Uruguay y la Argentina. Lo más probable es que en esa etapa se hayan enfermado y luego, al momento de embarcar, se manifestó el hantavirus.

recorrido de Hondius El crucero y su recorrido, con paradas intermedias que ayudaron a que algunos pasajeros dispersaran los contagios. (Foto: A24.com)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elogió la respuesta de España frente al brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius y pidió mantener una “supervisión estricta” de todos los casos sospechosos hasta el 21 de junio. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, compareció junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, desde el Palacio de La Moncloa para defender el operativo internacional desplegado tras la emergencia sanitaria.

Tedros destacó que España actuó con rapidez y coordinación al aceptar la petición de la OMS para hacerse cargo de la evacuación y repatriación de los pasajeros del crucero. “El mundo necesita este tipo de amabilidad y compasión”, afirmó el responsable del organismo sanitario, que además consideró que el operativo español fue un ejemplo de cooperación internacional.

Actualmente existen 11 casos sospechosos vinculados al brote y nueve confirmados, aunque la OMS advirtió que podrían aparecer nuevos positivos debido al largo período de incubación del virus.

Más contagios pero riesgo sanitario bajo

Tedros insistió en que el riesgo sanitario general continúa siendo bajo y aseguró que no hay señales de un brote mayor. También remarcó que desde el 2 de mayo no se registraron nuevas muertes relacionadas con el episodio.

En paralelo, hay países europeos que permanecen aislados bajo vigilancia médica. En los Países Bajos, por ejemplo, también se activaron protocolos sanitarios tras la manipulación de muestras de pacientes infectados. Los expertos consideran probable que aparezcan nuevos casos dentro del grupo de pasajeros y tripulantes, aunque creen poco probable una expansión descontrolada fuera del barco.