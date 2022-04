Una mujer mató a su bebé y podría salir libre: "Vendía las cajas de leche para drogarse

Esta semana la justicia de Salta manó a archivar la causa sobre la responsabilidad de los funcionarios judiciales que intervinieron previamente en la causa. Se trataría de la jueza de Familia, Mercedes Cabrera y de las Asesoras de Menores Noelia Pérez de González y de Gabriela Cardón, quienes restituyeron la menor a la madre en junio de 2020, luego de quitársela a la abuela paterna quien se había hecho cargo de la nena desde que nació.

"Yo la crié hasta que la jueza decidió dársela a la mamá. Mi hijita tenía todos los controles completos, jamás le hice faltar nada. Era una nena tranquila, no era una criatura molesta. Según ella la criatura era traviesa, pero yo sé que no", aseguró María Guzmán en diálogo con Que Pasa Salta.

"Ella me la torturó por romper una estufa. A mí la Justicia no me escuchó y a una loca desquiciada si. Para mi Micaela quería a la nena para cobrar el salario, ella trabajaba en un merendero y vendía las cajas de leche para drogarse y tomar con sus amigos. Los padres de ella sabían que trataba mal a la chiquita y no hicieron nada", agregó Guzmán.

María exige que la justicia no deje en libertad a la madre de la nena, a quien responsabiliza por la muerte de su nieta Franchesca. "Esa persona no tiene que salir más en su cochina vida, me la arrebató a mi hija como si fuera un perrito. Ni una perra mata a sus perritos como lo hizo ella con su propia hija", concluyó.