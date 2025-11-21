En vivo Radio La Red
Policiales
Muerte
Belgrano
Investigación

Muerte por un implante dental: cómo era presentada la clínica de Belgrano

Miguel Ángel Berlini iba a someterse a un procedimiento sencillo, pero, tras ser sedado, perdió la conciencia. Los dos médicos involucrados están detenidos.

Cómo era presentada la clínica de Belgrano. 

Miguel Ángel Berlini, de 64 años, murió este miércoles en la camilla quirúrgica de la Clínica Robles, en Belgrano, luego de someterse a un procedimiento de implante dental. Según los primeros datos de la investigación, finalizada la operación nunca volvió a recuperar la conciencia.

La Justicia detuvo a los dos médicos que participaron de la intervención y el centro de cirugía plástica quedó en el centro del escándalo por presuntas irregularidades.

Qué es la Clínica Robles y qué servicios ofrece

Según su sitio web, la Clínica Robles fue inaugurada en 1983 y asegura contar con:

  • Dos quirófanos equipados con aparatología especializada
  • Habitaciones con monitoreo, oxígeno y aspiración
  • Personal estable y un staff de médicos de alta jerarquía

La institución afirma realizar más de 70 operaciones al mes, con un “98% de pacientes conformes” y más de 800 clientes al año, incluidos pacientes extranjeros.

Además, ofrece un amplio catálogo de cirugías estéticas y procedimientos no invasivos, como:

  • Aumento de mamas y glúteos
  • Liposucción
  • Tratamientos láser para arrugas, várices y celulitis
  • Remoción de tatuajes
  • “Visualización 3D” del cuerpo para simular resultados estéticos

La denuncia de la familia: “Lo durmió el doctor Robles”

En la intervención de Berlini participaron un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57, contratados para colocarle un implante dental. Pero, según denunció la familia, no había un anestesista en el quirófano. “Lo durmió el doctor Robles”, aseguró su hermana, Alejandra Berlini en A24.

Mi hermano pagó un anestesista, pero no estaba. Si hubiese estado, tendría que estar detenido. Le dieron una pastilla sublingual”, contó en diálogo con este medio. También señaló que su hermano fue sedado en la camilla del quirófano y dejó abierta una sospecha: “Hay que averiguar si la pastilla no tenía fentanilo”.

Mi hermano vino a buscar una sonrisa y encontró la muerte”, afirmó, y remarcó que no tenía enfermedades preexistentes.

la-clinica-robles-tiene-un-variado-catalogo-de-cirugias-y-tratamientos-esteticos-foto-google-maps-ROXVDGZJTVHVRAMZKH2I42EWTI
La Clínica Robles, en Belgrano.

Cómo ocurrió la muerte y qué determinó el SAME

El episodio tuvo lugar el miércoles 19 de noviembre, en la sede de la Clínica Robles ubicada en Virrey del Pino al 2500. Tras finalizar el procedimiento, los médicos notaron que Berlini no reaccionaba.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-uctxZC1763742074311-1763745503
La hermana de Miguel Ángel Berlini asegura que fue el doctor Robles quien le aplicó la anestesia.

Realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro. Minutos después, personal del SAME llegó al lugar y confirmó la muerte a las 16:40.

La investigación continúa para determinar si hubo negligencia médica, fallas en los protocolos anestésicos o responsabilidad penal por parte del equipo que intervino.

