Muerte por un implante dental: cómo era presentada la clínica de Belgrano

Además, ofrece un amplio catálogo de cirugías estéticas y procedimientos no invasivos, como:

Aumento de mamas y glúteos

Liposucción

Tratamientos láser para arrugas, várices y celulitis

Remoción de tatuajes

“Visualización 3D” del cuerpo para simular resultados estéticos

La denuncia de la familia: “Lo durmió el doctor Robles”

En la intervención de Berlini participaron un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57, contratados para colocarle un implante dental. Pero, según denunció la familia, no había un anestesista en el quirófano. “Lo durmió el doctor Robles”, aseguró su hermana, Alejandra Berlini en A24.

“Mi hermano pagó un anestesista, pero no estaba. Si hubiese estado, tendría que estar detenido. Le dieron una pastilla sublingual”, contó en diálogo con este medio. También señaló que su hermano fue sedado en la camilla del quirófano y dejó abierta una sospecha: “Hay que averiguar si la pastilla no tenía fentanilo”.

“Mi hermano vino a buscar una sonrisa y encontró la muerte”, afirmó, y remarcó que no tenía enfermedades preexistentes.

La Clínica Robles, en Belgrano.

Cómo ocurrió la muerte y qué determinó el SAME

El episodio tuvo lugar el miércoles 19 de noviembre, en la sede de la Clínica Robles ubicada en Virrey del Pino al 2500. Tras finalizar el procedimiento, los médicos notaron que Berlini no reaccionaba.

La hermana de Miguel Ángel Berlini asegura que fue el doctor Robles quien le aplicó la anestesia.

Realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro. Minutos después, personal del SAME llegó al lugar y confirmó la muerte a las 16:40.

La investigación continúa para determinar si hubo negligencia médica, fallas en los protocolos anestésicos o responsabilidad penal por parte del equipo que intervino.