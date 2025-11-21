Muerte por un implante dental: cómo era presentada la clínica de Belgrano
Miguel Ángel Berlini iba a someterse a un procedimiento sencillo, pero, tras ser sedado, perdió la conciencia. Los dos médicos involucrados están detenidos.
Cómo era presentada la clínica de Belgrano.
Miguel Ángel Berlini, de 64 años, murió este miércoles en la camilla quirúrgica de la Clínica Robles, en Belgrano, luego de someterse a un procedimiento de implante dental. Según los primeros datos de la investigación, finalizada la operación nunca volvió a recuperar la conciencia.
La Justicia detuvo a los dos médicos que participaron de la intervención y el centro de cirugía plástica quedó en el centro del escándalo por presuntas irregularidades.
Qué es la Clínica Robles y qué servicios ofrece
Según su sitio web, la Clínica Robles fue inaugurada en 1983 y asegura contar con:
Dos quirófanos equipados con aparatología especializada
Habitaciones con monitoreo, oxígeno y aspiración
Personal estable y un staff de médicos de alta jerarquía
La institución afirma realizar más de 70 operaciones al mes, con un “98% de pacientes conformes” y más de 800 clientes al año, incluidos pacientes extranjeros.
Además, ofrece un amplio catálogo de cirugías estéticas y procedimientos no invasivos, como:
Aumento de mamas y glúteos
Liposucción
Tratamientos láser para arrugas, várices y celulitis
Remoción de tatuajes
“Visualización 3D” del cuerpo para simular resultados estéticos
La denuncia de la familia: “Lo durmió el doctor Robles”
En la intervención de Berlini participaron un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57, contratados para colocarle un implante dental. Pero, según denunció la familia, no había un anestesista en el quirófano. “Lo durmió el doctor Robles”, aseguró su hermana, Alejandra Berlini en A24.
“Mi hermano pagó un anestesista, pero no estaba. Si hubiese estado, tendría que estar detenido. Le dieron una pastilla sublingual”, contó en diálogo con este medio. También señaló que su hermano fue sedado en la camilla del quirófano y dejó abierta una sospecha: “Hay que averiguar si la pastilla no tenía fentanilo”.
“Mi hermano vino a buscar una sonrisa y encontró la muerte”, afirmó, y remarcó que no tenía enfermedades preexistentes.
Cómo ocurrió la muerte y qué determinó el SAME
El episodio tuvo lugar el miércoles 19 de noviembre, en la sede de la Clínica Robles ubicada en Virrey del Pino al 2500. Tras finalizar el procedimiento, los médicos notaron que Berlini no reaccionaba.
Realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro. Minutos después, personal del SAME llegó al lugar y confirmó la muerte a las 16:40.
La investigación continúa para determinar si hubo negligencia médica, fallas en los protocolos anestésicos o responsabilidad penal por parte del equipo que intervino.