El Presidente confirmó su primer viaje a Estados Unidos en 2026: será parte del 'Argentina Week' en Nueva York
El Presidente confirmó que será parte del evento organizado por la Embajada argentina junto a bancos y fondos internacionales, una actividad centrada en inversiones y sectores estratégicos.
El Presidente ya agendó su primera visita a Estados Unidos para marzo del año que viene. (Foto: archivo).
El presidenteJavier Milei sumará en marzo un nuevo viaje a Estados Unidos, incluso antes de concretar el que tiene previsto para el 5 de diciembre en Washington para asistir al sorteo del Mundial 2026. El mandatario confirmó que participará entre el 9 y el 11 de marzo de la 'Argentina Week', una serie de actividades en Nueva York que reunirá a funcionarios, bancos globales, fondos de inversión y empresas de sectores clave.
El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde compartió la publicación del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. “¡Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre. ¡MAGA!“, escribió Milei.
De acuerdo con Oxenford, la propuesta está organizada por la Embajada argentina en Estados Unidos, el banco JP Morgan, Bank of America y Kaszek, el fondo de capital de riesgo, creado por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy. “Estamos contentos de participar y apoyar el evento, una oportunidad especial para mostrarle al mundo el potencial emprendedor de la Argentina, especialmente en la próxima ola de innovación en inteligencia artificial”, señaló Kazah.
Para Oxenford, el encuentro coincide con “un momento histórico y sin precedentes” en el vínculo bilateral, marcado por “la amistad, la confianza, la cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina de presidente Milei”. El embajador viene participando además de las negociaciones con el equipo de Donald Trump para el acuerdo marco de comercio e inversiones que se anunció la semana pasada.
Durante las tres jornadas en Manhattan, se espera la presencia de compañías vinculadas a la energía, la minería, la tecnología, la infraestructura y otras áreas que ya invierten en el país o evalúan hacerlo. El mensaje del embajador incluyó una mención al canciller Pablo Quirno, lo que abre la posibilidad de que también integre la comitiva.
Quirno también se expresó a través de su cuenta de X: “Contaremos con la presencia de nuestro Presidente y autoridades nacionales para presentar las enormes oportunidades de inversión que ofrece nuestro país. Guarden la fecha. ¡Los esperamos!“.
AmCham Argentina también celebró la convocatoria: “Es un orgullo acompañar como strategic partners el Argentina Week NYC 2026, un espacio único para seguir fortaleciendo la relación bilateral. Trabajamos todos los días para expandir nuestra agenda común, explorar nuevas oportunidades estratégicas y potenciar la competitividad del país“.
Antes de esa cita, Milei estará nuevamente en Estados Unidos el 5 de diciembre para asistir al sorteo del Mundial 2026 en el Centro Kennedy de Washington. Aunque todavía no esta confirmado, durante esa visita, Milei podría firmar el acuerdo comercial y de inversiones junto a Donald Trump. El presidente estadounidense también participará del sorteo, por lo que se prevé otro encuentro entre ambos.