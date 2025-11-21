El Presidente confirmó su primer viaje a Estados Unidos en 2026: será parte del 'Argentina Week' en Nueva York

empresas argentina week

Durante las tres jornadas en Manhattan, se espera la presencia de compañías vinculadas a la energía, la minería, la tecnología, la infraestructura y otras áreas que ya invierten en el país o evalúan hacerlo. El mensaje del embajador incluyó una mención al canciller Pablo Quirno, lo que abre la posibilidad de que también integre la comitiva.

Quirno también se expresó a través de su cuenta de X: “Contaremos con la presencia de nuestro Presidente y autoridades nacionales para presentar las enormes oportunidades de inversión que ofrece nuestro país. Guarden la fecha. ¡Los esperamos!“.

Trump con Milei

AmCham Argentina también celebró la convocatoria: “Es un orgullo acompañar como strategic partners el Argentina Week NYC 2026, un espacio único para seguir fortaleciendo la relación bilateral. Trabajamos todos los días para expandir nuestra agenda común, explorar nuevas oportunidades estratégicas y potenciar la competitividad del país“.

Antes de esa cita, Milei estará nuevamente en Estados Unidos el 5 de diciembre para asistir al sorteo del Mundial 2026 en el Centro Kennedy de Washington. Aunque todavía no esta confirmado, durante esa visita, Milei podría firmar el acuerdo comercial y de inversiones junto a Donald Trump. El presidente estadounidense también participará del sorteo, por lo que se prevé otro encuentro entre ambos.