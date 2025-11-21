Lanús: dos empleadas de una panadería enfrentaron a cuchillazos a dos ladrones y lograron frustrar el robo

El hombre se dirigió directamente hacia la caja registradora. “Ya sabía dónde estaba todo. Buscó detrás de mí y yo me quedé paralizada”, recordó la empleada.

Tatiana, una de las empleadas que lograron frustrar el robo, dio más detalles del hecho.

En ese momento intervino su compañera, que estaba preparando sándwiches. “Salió con la cuchilla —que no es filosa, se usa para cortar miga— y lo encaró”, explicó Tatiana. La mujer empujó al ladrón hacia la salida mientras la otra empleada le arrojaba una taza al segundo delincuente para impedir que escapara.

“Los corrimos entre las dos hasta afuera y les gritamos a los vecinos que nos ayudaran”, agregó.

La compañera de Tatiana se enfrentó al ladrón con la cuchilla de cortar el pan de miga.

La detención de uno de los sospechosos

En la vereda, las trabajadoras lograron reducir al ladrón de remera blanca. En cuestión de segundos, un transeúnte se sumó a la detención y un policía que circulaba por la zona dio aviso a un patrullero, que finalmente trasladó al sospechoso. El segundo delincuente logró escapar y permanece prófugo.