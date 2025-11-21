En vivo Radio La Red
Policiales
Lanús
Video
Video

Lanús: dos empleadas de una panadería enfrentaron a cuchillazos a dos ladrones y lograron frustrar el robo

Tatiana, una de las empleadas, aseguró que reconoció a uno de los ladrones en cuanto lo vio entrar: “Ya me había robado el domingo”, contó.

Dos empleadas de una panadería enfrentaron a cuchillazos a dos ladrones y lograron frustrar el robo.

Un video difundido este jueves mostró el momento en que dos empleadas de una panadería de Lanús lograron frustrar un intento de robo armado con un cuchillo. Las imágenes, tomadas por una cámara de seguridad, registraron cómo ambas mujeres se defendieron y enfrentaron a los delincuentes hasta expulsarlos del local.

Tatiana, una de las empleadas, aseguró que reconoció a uno de los ladrones en cuanto lo vio entrar: “El de remera blanca ya me había robado el domingo”, contó. En ese primer episodio, el sospechoso ingresó simulando ofrecer trabajos de jardinería, pero rápidamente la amenazó y le exigió todo lo de valor.

Se llevó los $50.000 que había en la caja y se fue como Pancho por su casa”, relató. Ambos hechos ocurrieron en Remedios de Escalada, partido de Lanús, en la esquina de Marcos Avellaneda y Luis Vernet.

El robo quedó grabado: así actuaron las empleadas

El jueves, a las 11:09, uno de los hombres volvió a entrar al local con la excusa de pedir pan. Tatiana buscaba mercadería en un estante cuando apareció el delincuente que la había robado días antes, nuevamente vestido con una remera blanca.

El hombre se dirigió directamente hacia la caja registradora. “Ya sabía dónde estaba todo. Buscó detrás de mí y yo me quedé paralizada”, recordó la empleada.

Tatiana, una de las empleadas que lograron frustrar el robo, dio más detalles del hecho.

En ese momento intervino su compañera, que estaba preparando sándwiches. “Salió con la cuchilla —que no es filosa, se usa para cortar miga— y lo encaró”, explicó Tatiana. La mujer empujó al ladrón hacia la salida mientras la otra empleada le arrojaba una taza al segundo delincuente para impedir que escapara.

Los corrimos entre las dos hasta afuera y les gritamos a los vecinos que nos ayudaran”, agregó.

La compañera de Tatiana se enfrentó al ladrón con la cuchilla de cortar el pan de miga.

La detención de uno de los sospechosos

En la vereda, las trabajadoras lograron reducir al ladrón de remera blanca. En cuestión de segundos, un transeúnte se sumó a la detención y un policía que circulaba por la zona dio aviso a un patrullero, que finalmente trasladó al sospechoso. El segundo delincuente logró escapar y permanece prófugo.

