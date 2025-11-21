"¿Calabozo conmigo?": los "indecorosos" videos por los que sancionaron a una agente de la Policía de la Ciudad

En otro clip suma otra expresión provocativa: “Y recuerden: si se meten con la ley, me la meten a mí”. Además, en una tercera publicación aparece realizando un baile de tono sensual dentro de un ascensor, siempre usando el uniforme policial.

Según los informes elevados por sus superiores, la publicación de este material implica un uso indebido del uniforme y del equipo oficial, además de una conducta que, para la fuerza, “afecta notablemente el prestigio institucional”. La Comisaría Vecinal 12B fue la que reportó formalmente la irregularidad al notar el alcance que habían tomado las imágenes en redes.

El documento administrativo interno sostiene que el caso no se limita al debate sobre lo que un agente decide compartir en sus perfiles, sino que involucra la preservación del orden público y el respeto a los principios establecidos en la Ley 5.688, que regula el funcionamiento de la Seguridad Pública en la Ciudad. Con ese criterio, las autoridades concluyeron que la exposición en redes resulta incompatible con el rol de una funcionaria en actividad.

En su legajo figura un “concepto regular”, y los evaluadores remarcan que su conducta no se corresponde con la imagen profesional que la Policía de la Ciudad pretende proyectar hacia la comunidad.

A partir de la apertura del sumario disciplinario, la oficial continuará suspendida hasta que Asuntos Internos determine si podrá reincorporarse o si el proceso derivará en su exoneración definitiva, una posibilidad que -según fuentes consultadas- no se descarta.