La grúa le falló y sus amigos pasaron la pileta por el techo: el video que se volvió viral

“Ay Dios mío, recen”, se la escucha decir a la joven mientras graba la escena, visiblemente nerviosa por el riesgo de la maniobra.

Entre risas, gritos e indicaciones, el grupo logra completar el traslado sin inconvenientes. “Admito que tenía miedo de que salga todo mal, pero los pibes saben. Gracias, amigos, los queremos mucho”, escribió Iara en otro de los posteos.

pileta

Más tarde, la joven compartió una foto junto a su novio, ya con la pileta en pleno proceso de instalación, y sumó un mensaje emotivo: “Cumpliendo sueños juntos desde siempre y para siempre. Te amo”.

El video no tardó en generar miles de comentarios celebrando la escena y el espíritu solidario del grupo. “Unos genios los muchachos, como debe ser”, “tenés una banda de amigos”, “todo sea por tener pileta para el verano”, “el equipo es dinamita” y “mínimo un asado para los pibes”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

Una vez más, una situación cotidiana, improvisada y bien argentina se transformó en fenómeno viral, con humor, compañerismo y final feliz.