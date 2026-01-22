La grúa le falló y sus amigos pasaron la pileta por el techo: el video que se volvió viral
Una joven mostró en TikTok cómo un grupo de amigos la ayudó a ingresar una pileta de fibra a su casa luego de que la grúa le cancelara el servicio.
Ingenio barrial: la grúa no pudo mover la pileta y los amigos se encargaron
Una joven se volvió viral en redes sociales tras mostrar cómo sus amigos del barrio la ayudaron a entrar una pileta de fibra a su casa, luego de que la grúa contratada le informara que no podía realizar el trabajo. La solución fue tan insólita como efectiva: pasar la enorme estructura por encima del techo, a pulso.
El hecho ocurrió en Puerto General San Martín, localidad del departamento de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, y fue registrado en un video publicado en TikTok, donde rápidamente se viralizó. El clip, difundido el lunes, superó el 1,5 millón de reproducciones y acumuló más de 70 mil “me gusta”.
“La grúa me falló y los pibes se pusieron la 10 y me la pasaron por el techo. Los amo”, escribió Iara en la publicación, que subió desde su cuenta @iarabroin1.
Embed
En las imágenes se ve cómo unos 15 hombres trabajan de manera coordinada para cruzar la pileta desde la calle hasta el patio, elevándola por arriba del techo de la vivienda sin ningún tipo de maquinaria, solo con la fuerza de sus brazos.
“Ay Dios mío, recen”, se la escucha decir a la joven mientras graba la escena, visiblemente nerviosa por el riesgo de la maniobra.
Entre risas, gritos e indicaciones, el grupo logra completar el traslado sin inconvenientes. “Admito que tenía miedo de que salga todo mal, pero los pibes saben. Gracias, amigos, los queremos mucho”, escribió Iara en otro de los posteos.
Más tarde, la joven compartió una foto junto a su novio, ya con la pileta en pleno proceso de instalación, y sumó un mensaje emotivo: “Cumpliendo sueños juntos desde siempre y para siempre. Te amo”.
El video no tardó en generar miles de comentarios celebrando la escena y el espíritu solidario del grupo. “Unos genios los muchachos, como debe ser”, “tenés una banda de amigos”, “todo sea por tener pileta para el verano”, “el equipo es dinamita” y “mínimo un asado para los pibes”, fueron algunos de los mensajes más destacados.
Una vez más, una situación cotidiana, improvisada y bien argentina se transformó en fenómeno viral, con humor, compañerismo y final feliz.