Habló una testigo del derrumbe del techo sobre la pileta en Caballito: "Se salvaron de milagro"

“Las que estaban en el agua pudieron haber muerto en la pileta, si no era el cambio de turno pudo haber sido peor. Pudo haber sido una tragedia. Yo salí en maya a la calle Pedro Goyena y nos hospedó el geriátrico de al lado”, contó la testigo.

“Una sola se lastimó en la frente y fue atendida por el SAME, pero a lo que pudo haber sido no fue nada. Salimos rápido y sin caos, no así para los que estaban en la pileta”, sostuvo y amplió: “Esta es una obra muy grande y muy ruidosa al principio. Una de las chicas que estaba en la pileta salió por Bonifacio y los policías retiraron nuestras cosas y las alcanzaron al geriátrico donde estábamos”.

Los Bomberos de la Ciudad realizaron un operativo de emergencia en el lugar, ubicada en la avenida Pedro Goyena entre avenida La Plata y Senillosa.

El incidente se dio al desplomarse una loza

El incidente se produjo en momentos en que personal de la obra de al lado realizaba el llenado de una losa, que se desprendió y cayó sobre la medianera que da al natatorio, provocando que cayeran mampostería y chapas dentro de la pileta.

Además de la mujer trasladada en ambulancia, el SAME asistió a cinco personas lesionadas con contusiones, sin riesgo y determinaron que no se reportaron personas atrapadas ni víctimas entre los trabajadores de la obra.