Una pareja ató a sus hijos a un poste para ver el show de La Mona Jiménez y quedó grabado

Las imágenes de los nenes fueron difundidas por el periodista Juani Fernández, quien denunció el hecho con un video que subió a sus redes: “Los pequeños estuvieron de pie durante los 80 minutos que duró el recital”.

Según contó, los padres no querían que sus dos hijos estuvieran “apretados abajo” entre la multitud y por eso decidieron atarlos con bufandas. Asimismo, en el video se ve como uno de los nenes intenta moverse, pero no puede, mientras que su hermana se queda quieta en la altura.

El vídeo se viralizó y causó gran indignación tanto en el público del cantante como en las redes sociales. “Hermano, no vayas o no lleves a los niños a esos lugares, animal” o “una vergüenza, no puedo creerlo”, fueron algunos de los mensajes.