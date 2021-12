La sorprendente predicción de la Mona Jiménez a Silvina Escudero

silvina escudero mascotas.png Silvina Escudero y sus mascotas. Ante la consulta de La Mona Jiménez de si tiene hijos, aseguró 3 por sus perritos y su gato.

Así rápidamente Silvina Escudero, integrante del programa de América TV, fue invadida por la intriga y las ganas de que le vaticine algo sobre ella. “¿Me querés decir unas palabras a mí? ¿Qué me va a pasar el año que viene? ¿Cómo me va ir?”, le pidió la morocha a La Mona Jiménez que no dudó en darle su visión, preguntándole “¿Vos sos soltera o casada?”. “Soltera” aseguró ella mientras mostraba su mano izquierda sin ninguna alianza.

“¿Tenes uno o dos hijos?”, siguió preguntando La Mona Jiménez. “No tengo ninguno”, atinó a responder Silvina Escudero, pero en ese momento el conductor del programa le recordó que sus tres mascotas son como sus hijos, así que se corrigió y aseveró “Tengo tres”. Fue allí cuando el cantante disparó su predicción, asegurando “Entonces el año que viene va a venir....el bebé. Acordate de lo que te digo”. Fue entonces que Jey Mammon bromeó “Si es nene ponele Carlitos”. Y La Mona Jiménez lo siguió pidiéndole, entre risas “Y si es una nena ponele Monita”.