Una pareja de jubilados fue golpeada y atada por un grupo de delincuentes: "Les decíamos que no nos maten"

De acuerdo con la pesquisa, una banda conformada por al menos cinco personas irrumpió en la casa y asaltó a sus propietarios, a quienes despertaron bajo amenazas, golpearon y ataron para luego recorrer el lugar en busca de dinero y objetos de valor.

Embed

Según los voceros, los asaltantes estaban encapuchados y lograron entrar a la vivienda tras romper las rejas del frente y pasar por una ventana. Durante el asalto, el hombre fue reducido en un sector de la vivienda, mientras que a su esposa la encerraron en un baño, detallaron las fuentes.

Tras estar casi una hora en la propiedad, los ladrones escaparon con 20.000 pesos y dos equipos telefónico de las víctimas, añadieron los voceros consultados.

Esa mañana, en declaraciones al canal A24, Aurora, la mujer asaltada, aseguró que estaba "alterada" y afirmó: "¡¿Los políticos no saben lo que está pasando?! Nadie habla de la inseguridad". Ante esto, se desahogó: "¡Qué los políticos se vayan a la rep... madre...!".

"Nos ataron y a mi marido le pegaron mucho. Ellos sabían que tenemos un comercio. Los chorros estuvieron hasta las 3.30. Uno de ellos le decía a mi marido que lo iba a matar y que le diera los dólares que, afirmaba, tenía guardado", relató la mujer. "Mi marido le decía al que le pegaba que no teníamos dólares porque vivíamos el día a día. Le pegaron mucho. Me revolvieron toda la casa y a mí me encerraron en el baño. Mi marido les decía 'no me maten, no me maten'. Yo también les decía que no mataran a mi marido", agregó.