Valentina tenía 18 años y tomó una drástica decisión: la violenta historia que conmueve a Longchamps

“Hay mensajes donde Valentina dice que si salía, él la iba a golpear o incluso matar”, expresó su hermana, Yamila Nahir Orona.

La situación escaló en los días previos a la tragedia. Una de las últimas agresiones fue presenciada por compañeras de escuela, que vieron cómo el hombre la obligaba a subir a un auto y la golpeaba. “Eran hechos de violencia repetidos”, agregó Yamila.

La familia pide que se investigue como instigación al suicidio

Horas antes de su muerte, Valentina recibió varias llamadas del joven, con quien ya no tenía contacto. Según su familia, él insistía por redes sociales luego de haber sido bloqueado. La presión fue tal que la joven tomó la drástica decisión de quitarse la vida.

El entorno de Valentina reclama que la causa se investigue como instigación al suicidio, al considerar que el hostigamiento permanente y las amenazas del exnovio fueron determinantes. El caso reaviva la preocupación por la violencia de género y la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de prevención.

El posteo de Yamila, hermana de Valentina

Captura celular ex de Valentina 2.jpg

Se que no puedo subir las pruebas y la evidencia; esta la subo porque se que ya se hizo pública... Aca lo tienen al que se esta haciendo la victima el lamentandose por una carnicería y nosotros llorando a mi hermana esto es dos dias antes! Si dos dias antes que Valen tome esa desicion la volvia loca todos los días todos.... Ella intentaba alejarse y se creaba perfiles falsos; hasta por tik tok la llamaba o escribia.... El no solo que hay pruebas de como hostigaba sino tambien de como persigue hasta el cansancio; como golpea y amenaza porque eso es un golpeador de mujeres....

Y un minuto antes que Valu tome esa desicion hay una llamada de el no una 3; si 3 llamadas de el dos que no atendio y la que atendio que solo el sabe lo que le dijo asi que no me vengan con que es buena persona y trabajadores somos todos... Ni un poco le dolio la muerte de mi hermana una niña una niña a la cual volvio loca y el eso lo sabe muy bien sabe muy bien todo lo que hizo y que gracias a Dios existen pruebas de todo el mal que hizo... De paso aclaro que yo solo quiero justicia que la justicia se encargue y van a saber como actuar el resto no me interesa yo reclamo #justiciaxvalentina y nada más