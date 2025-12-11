"Vas con tu hija": un motociclista filmó a un conductor imprudente y la reacción se volvió viral

El motociclista insistió: “Vas con tu hija”, intentando subrayar el nivel de irresponsabilidad al volante. Sin embargo, el conductor respondió con insultos.

“¿A quién le decís imbécil? Vas con tu hija y vas jugando a los jueguitos, ¿por qué te enojás conmigo?”, retrucó el motociclista, mientras continuaba filmando.

celular auto.jpg

La discusión se intensificó cuando el motociclista lo advirtió sobre la exposición del hecho: “Cuidá a tu hija, hermano. Esto es una cámara y vas a ver cómo te filmo la patente y te escracho”. La filmación, efectivamente, mostró la patente del vehículo, lo que facilitó que la denuncia llegara rápidamente a las autoridades.

Múltiples infracciones y una situación de riesgo extremo

El video no solo expuso el uso del celular al volante, una de las conductas más peligrosas en términos de siniestralidad vial, sino que también reveló otras faltas graves:

El conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

La menor tampoco parecía tener sujeción adecuada, condición indispensable para su seguridad.

El celular estaba apoyado sobre el volante, lo que implica pérdida total de atención al tránsito.

Circulaba distraído, sin manos en posición de control, y además protagonizó un altercado que pudo haber derivado en una maniobra brusca o un choque.

Todas estas infracciones están tipificadas en la Ley Nacional de Tránsito y son consideradas de riesgo alto, especialmente cuando hay niños a bordo.

Intervención de la ANSV y sanción inmediata

Una vez que el video comenzó a circular en redes sociales, publicado inicialmente por el usuario que lo filmó y replicado por cuentas de seguridad vial y medios locales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial intervino de oficio. El organismo identificó al conductor, analizó la evidencia y resolvió retirarle la licencia de conducir.

La medida forma parte del programa de “conductores peligrosos”, mediante el cual la ANSV puede suspender o inhabilitar permisos de manejo ante episodios graves documentados en registros audiovisuales.

Voceros del organismo recordaron que el uso del celular al volante multiplica por tres las posibilidades de protagonizar un siniestro, y que en Argentina esta conducta es una de las principales causas de choques urbanos. Además, remarcaron que la presencia de menores dentro del vehículo exige un nivel de responsabilidad aún mayor.