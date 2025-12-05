Atropelló a dos hermanos de 10 y 13 años y causó una tragedia: las graves imprudencias del conductor
Una nena de 13 años y su hermano de 10 fueron impactados por el auto del conductor cuando cruzaban la calle.
Una nena de 13 años murió y su hermano de 10 permanece en estado crítico luego de que fueran atropellados en Malargüe, Mendoza.
Una nena de 13 años murió y su hermano de 10 permanece en estado crítico luego de quefueran atropellados este jueves por un hombre que había tomado alcohol y no tenía licencia de conducir, cuando cruzaban por una senda peatonal en la localidad de Malargüe, provincia de Mendoza.
El siniestro ocurrió a las 17:15 en la intersección de la Avenida Roca y calle Llancanelo. Los hermanos atravesaban la calle de norte a sur cuando un BMW 318IS que circulaba a gran velocidad los embistió violentamente. A causa del impacto, ambos fueron arrastrados aproximadamente 70 metros.
La adolescente falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. En tanto, su hermano sufrió fracturas expuestas y múltiples lesiones, por lo que fue trasladado al Hospital Regional Malargüe y luego derivado a un centro de mayor complejidad en Mendoza capital, donde continúa internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado.
Según informaron medios locales, el vehículo era conducido por William Letelier González, de 31 años, quien no tenía licencia de conducir y cuyo test de alcoholemia arrojó 0,14 g/l de alcohol en sangre.
Además, las primeras pericias indicaron que el coche circulaba muy por encima de la velocidad permitida, dado que terminó incrustado en una acequia (un canal de riego muy común en la zona) y presentaba fuertes daños en paragolpes, capot, óptica y parabrisas.
En el lugar intervinieron Policía Científica, personal de la Comisaría 24 y Policía Vial Zona Sur. La causa quedó caratulada como homicidio culposo y lesiones graves culposas, y continúa bajo investigación de la Justicia local.
Conmoción y dolor en la comunidad educativa
La tragedia generó un profundo impacto en Malargüe, especialmente en la escuela a la que asistían los hermanos, que emitió un comunicado en apoyo a la familia: “Hoy toda nuestra comunidad educativa quiere acompañar con profundo cariño a Renzo Piñol, alumno de nuestra escuela, quien se encuentra atravesando un momento de mucha delicadeza en su salud".
"Enviamos nuestra fuerza a él y a su familia, deseando que pronto pueda recuperarse. Acompañamos con respeto, afecto y disposición en todo lo que la familia necesite", agregó.
Y concluyó: "Invitamos a quienes deseen hacerlo a dedicar una oración, un pensamiento de apoyo, luz y buena energía para Renzo y sus seres queridos. En estos momentos, cada muestra de afecto suma”.
La institución además declaró duelo y suspendió las actividades de este viernes en señal de acompañamiento a la familia.