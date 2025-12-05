Atropelló a dos hermanos de 10 y 13 años y causó una tragedia: las graves imprudencias del conductor

Además, las primeras pericias indicaron que el coche circulaba muy por encima de la velocidad permitida, dado que terminó incrustado en una acequia (un canal de riego muy común en la zona) y presentaba fuertes daños en paragolpes, capot, óptica y parabrisas.

En el lugar intervinieron Policía Científica, personal de la Comisaría 24 y Policía Vial Zona Sur. La causa quedó caratulada como homicidio culposo y lesiones graves culposas, y continúa bajo investigación de la Justicia local.

Conmoción y dolor en la comunidad educativa

La tragedia generó un profundo impacto en Malargüe, especialmente en la escuela a la que asistían los hermanos, que emitió un comunicado en apoyo a la familia: “Hoy toda nuestra comunidad educativa quiere acompañar con profundo cariño a Renzo Piñol, alumno de nuestra escuela, quien se encuentra atravesando un momento de mucha delicadeza en su salud".

"Enviamos nuestra fuerza a él y a su familia, deseando que pronto pueda recuperarse. Acompañamos con respeto, afecto y disposición en todo lo que la familia necesite", agregó.

594966997_25157779453892493_8888702038828571059_n

Y concluyó: "Invitamos a quienes deseen hacerlo a dedicar una oración, un pensamiento de apoyo, luz y buena energía para Renzo y sus seres queridos. En estos momentos, cada muestra de afecto suma”.

La institución además declaró duelo y suspendió las actividades de este viernes en señal de acompañamiento a la familia.