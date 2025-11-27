Choque trágico en José C. Paz: la millonaria suma que pagó el conductor de la camioneta para obtener su libertad

A qué velocidad iba el conductor de la Amarok

La pericia que modificó la imputación confirmó que la Amarok conducida por Carballo circulaba a una velocidad promedio de 88 kilómetros por hora. El informe fue elaborado por un perito de los Tribunales de General San Martín y analizó el siniestro registrado el 31 de octubre cerca de las 23.39 en el cruce de Avenida Hipólito Yrigoyen y Mendoza, donde colisionaron el Renault 12 de la familia Benítez y la camioneta del imputado. De esta manera, se descarta la versiones que aseguraban que el joven circulaba a 160 kilómetros por hora.

El Renault se había detenido antes de la intersección y retomó la marcha para cruzar, momento en el que fue golpeado en el lateral derecho por la Amarok que avanzaba por Hipólito Yrigoyen. Las reconstrucciones indican que el automóvil impactado no tenía las luces de posición traseras encendidas aunque sí se prendieron las luces de freno al detener su marcha. El vehículo familiar no superaba los 20 kilómetros por hora y que la camioneta circulaba entre 73 y 100 kilómetros por hora. El valor más probable fue fijado en 88.

Renault 12 destrozado José C Paz 2

El análisis técnico también calculó la distancia existente al inicio del cruce del Renault. En los 3,6 segundos que necesitó para avanzar unos 15 metros, la Amarok se encontraba a 88 metros y avanzaba a 88 kilómetros por hora. Según la pericia, una frenada en ese punto habría requerido 80,2 metros, distancia que permitía evitar el choque.

Las fuentes del caso sostuvieron que “todos los peritos de todas las partes afirman que el Renault pasó con el semáforo en rojo y que el acusado tenía verde, así surge de varios videos”. En el operativo intervinieron dotaciones de Bomberos Voluntarios porque una de las víctimas y dos de los chicos habían quedado atrapados en el habitáculo.

El fiscal volvió a indagar a Carballo tras recibir el informe técnico y la confirmación de los estudios toxicológicos, que comprobaron que ni el conductor ni las víctimas tenían alcohol en sangre o en orina.

El imputado además mantiene una inhabilitación para conducir hasta el 1 de enero de 2099 dictada por el Ministerio de Transporte bonaerense a pedido de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.