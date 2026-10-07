Se supo qué pasará con el matrimonio de Messi y Antonela Roccuzzo tras la despedida de Argentina: “Se termina”

"Hoy se retira nuestro capitán. Pero no se retira solo. Con él también termina una etapa para su mujer, para sus hijos, para su familia. Porque detrás de cada deportista hay mucho más que entrenamientos, partidos y triunfos. Hay una familia entera que aprendió a vivir al ritmo de sus sueños", comenzó escribiendo.

En su publicación, Carolina remarcó el acompañamiento que Antonela le brindó a Lionel a lo largo de toda su trayectoria. Además, hizo referencia a los momentos más complejos que atravesó el futbolista, entre ellos el último Mundial, cuando su papá, Jorge Messi, atravesaba una delicada situación de salud.

"Y detrás de él estuvo ella. La mujer que sostuvo, que alentó, que acompañó. La que muchas veces acomodó sus propios tiempos a los de él. La que estuvo en las victorias, pero sobre todo en las derrotas. La que conoció los nervios antes de cada partido", destacó.

Finalmente, Baldini puso el foco en lo que comienza ahora para la familia del futbolista: una etapa completamente diferente después de tantos años de vivir alrededor de la carrera profesional de Messi.

"Hoy se termina esa vida que conocieron durante tantos años. Y comienza otra", escribió. Y completó: "Reacomodar los tiempos. Reinventar las rutinas. Porque cuando un deportista se retira, no cuelga solamente una camiseta. Se despide una familia entera de una forma de vivir".

Cuál fue el imperdonable error en medio de la despedida de Lionel Messi

El homenaje a Lionel Messi en su último partido con la Selección argentina terminó con un detalle insólito que nadie esperaba y que rápidamente desató las burlas en redes sociales.

Tras el triunfo 3-0 ante Benín, la AFA preparó un imponente espectáculo de drones sobre el cielo del Estadio Monumental, donde se recrearon distintos momentos emblemáticos de la carrera del capitán, incluida la imagen del futbolista levantando la Copa del Mundo.

Pero en medio de la coreografía apareció el insólito error que los hinchas detectaron al instante. Los drones formaron la silueta de Messi pateando una pelota... ¡con la pierna derecha!

El detalle resultó imposible de ignorar, especialmente por una característica que identifica al astro rosarino en todo el mundo: es zurdo. La equivocación no tardó en viralizarse en X, donde los usuarios reaccionaron con ironía y todo tipo de bromas hacia la organización del evento.