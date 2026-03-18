Video: así balearon a una mujer en un ajuste de cuentas por la venta de un BMW en San Isidro

Según reconstruyeron los investigadores, el joven había vendido un auto BMW que luego presentó fallas mecánicas. Tras la operación, el comprador exigió la devolución del dinero, cerca de 10 mil dólares.

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Ante la falta de acuerdo, comenzaron las amenazas. La situación escaló a tal punto que el joven decidió viajar a Costa Rica, adonde se fue dos días antes del ataque.

Para la Justicia, el hecho de que no estuviera en la vivienda refuerza la hipótesis de que él era el blanco original.

Un detenido y un prófugo

En las últimas horas, la investigación avanzó con allanamientos que derivaron en la detención de Gustavo Ezequiel Arroyo, de 36 años, señalado como el presunto autor intelectual del crimen. Pericias de telefonía lo ubican en las inmediaciones de la casa al momento del ataque.

En paralelo, los investigadores identificaron al titular de la moto utilizada en el hecho: Pablo Guillermo Ragni, de 53 años. Cuando la Policía intentó detenerlo, el hombre cortó la tobillera electrónica que llevaba puesta y escapó, por lo que permanece prófugo.

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La causa quedó en manos de la fiscal Carolina Asprella y fue caratulada como homicidio. Los investigadores ahora buscan determinar quién fue el autor material de los disparos y si hubo más personas involucradas en el ataque.