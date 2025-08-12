En vivo Radio La Red
Policiales
BMW
Bernal
Video

Robo a la salida de una pijamada: así asaltaron a un hombre y le sacaron un BMW

Tras ir a buscar a su hijo, la víctima fue sorprendida por delincuentes cuando hablaba con otros padres. Las cámaras de seguridad captaron la terrible escena.

Robo a la salida de la pijamada: así asaltaron a un hombre y le sacaron un BMW. 

Robo a la salida de la pijamada: así asaltaron a un hombre y le sacaron un BMW. 

Un robo de un BMW en Bernal alteró a los vecinos el sábado por la mañana en una zona residencial del partido de Quilmes. Todo comenzó cuando un padre fue a buscar a su hijo de 12 años, que salía de una pijamada, y terminó siendo víctima de un asalto a mano armada.

El hecho ocurrió alrededor de las 11, en la calle Luis María Drago al 100, donde varios chicos habían pasado la noche celebrando un cumpleaños, lo que derivó en una pijamada. La víctima, de 41 años, había llegado en su BMW 330E negro para retirar a su hijo de 12 años. Mientras conversaba con otros padres y saludaba a los niños, un Volkswagen Taos gris frenó bruscamente frente a la casa.

De ese vehículo descendió un hombre armado que lo apuntó y lo obligó a entregarle las llaves del BMW bajo amenaza. La secuencia, presenciada por menores y adultos, generó pánico en el lugar. El asaltante se subió al auto sustraído y escapó junto a sus cómplices en ambos vehículos.

Persecución y captura

Tras el llamado al 911, la Policía Bonaerense montó un operativo cerrojo. Minutos después, patrulleros divisaron el Volkswagen Taos implicado y comenzaron una persecución que finalizó en Lanús, jurisdicción de la comisaría 2ª.

Allí fue detenido el conductor, identificado como G. D., de 26 años, quien quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Lanús-Avellaneda, a cargo de la fiscal María Silvia Bussano. El vehículo utilizado en el robo tenía pedido de secuestro activo en Lomas de Zamora.

La investigación determinó que el detenido cuenta con antecedentes por robo automotor y entraderas en la zona sur del conurbano bonaerense. Además, tenía una orden de detención vigente emitida por el Tribunal Oral Criminal N°3 de Quilmes, vinculada a otra causa por robo de vehículos tramitada en la UFI N°7.

Hallazgo del auto robado

Ya entrada la tarde, el BMW negro fue hallado abandonado en la vía pública, en la calle Condarco, entre Brandsen y Belgrano, en Wilde, partido de Avellaneda. Personal policial realizó peritajes en el lugar para obtener huellas y rastros de ADN que permitan identificar a los demás integrantes de la banda.

El único detenido permanece bajo custodia e imputado también por encubrimiento agravado. La fiscalía espera que el análisis de las cámaras de seguridad y las pruebas recogidas en los vehículos permitan avanzar en la identificación de los otros involucrados.

