Robo a la salida de una pijamada: así asaltaron a un hombre y le sacaron un BMW

Allí fue detenido el conductor, identificado como G. D., de 26 años, quien quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Lanús-Avellaneda, a cargo de la fiscal María Silvia Bussano. El vehículo utilizado en el robo tenía pedido de secuestro activo en Lomas de Zamora.

La investigación determinó que el detenido cuenta con antecedentes por robo automotor y entraderas en la zona sur del conurbano bonaerense. Además, tenía una orden de detención vigente emitida por el Tribunal Oral Criminal N°3 de Quilmes, vinculada a otra causa por robo de vehículos tramitada en la UFI N°7.

Hallazgo del auto robado

Ya entrada la tarde, el BMW negro fue hallado abandonado en la vía pública, en la calle Condarco, entre Brandsen y Belgrano, en Wilde, partido de Avellaneda. Personal policial realizó peritajes en el lugar para obtener huellas y rastros de ADN que permitan identificar a los demás integrantes de la banda.

El único detenido permanece bajo custodia e imputado también por encubrimiento agravado. La fiscalía espera que el análisis de las cámaras de seguridad y las pruebas recogidas en los vehículos permitan avanzar en la identificación de los otros involucrados.