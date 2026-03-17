Compró un BMW con fallas y mandó a tirotear la casa del vendedor: el desenlace fue fatal

Un ataque a tiros desde una moto: el reclamo por 10 mil dólares

Las primeras reconstrucciones del hecho, apoyadas en cámaras de seguridad de la zona, indicaron que cerca de las 18 pasó una moto por el frente de la casa y su conductor efectuó varios disparos contra la vivienda antes de escapar.

La investigación quedó en manos de la comisaría 5ª de San Isidro junto con la DDI local y los fiscales Carolina Asprella y Patricio Ferrari.

Durante las primeras averiguaciones surgió un posible móvil: un conflicto por la venta de un auto BMW realizada por el hijo de la víctima, Matías Iraola, de 27 años.

Según reconstruyeron los investigadores, el vehículo habría presentado problemas mecánicos después de la operación, por lo que el comprador comenzó a exigir la devolución del dinero pagado, una suma cercana a 10 mil dólares.

Con el paso de los días, ese reclamo se habría transformado en amenazas, lo que llevó al joven a viajar durante el fin de semana a Costa Rica.

A partir de testimonios y documentación vinculada a la transacción, los investigadores lograron identificar al presunto comprador: Arroyo, un hombre de 36 años domiciliado en Escobar.

El allanamiento: fuga de película

A partir del análisis de las cámaras de seguridad se estableció la patente de la moto utilizada para cometer el asesinato. Allanaron una casa en José León Suárez donde cumplía arresto domiciliario Pablo Guillermo Ragni (53) y, al momento de la irrupción del personal del GAD, rompió su pulsera de monitoreo electrónico y fugó por los fondos de la vivienda. Requisaron el domicilio e incautaron elementos de interés para la causa.