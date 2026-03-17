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Compró un BMW con fallas y mandó a tirotear la casa del vendedor: el desenlace fue fatal

La víctima, Cecilia Andrea Iraola, recibió un disparo en su casa de San Isidro luego de que un hombre pasara en moto y efectuara varios tiros. El sospechoso fue detenido y la Justicia investiga si el ataque estuvo ligado a un conflicto por la venta de un auto con fallas.

Compró un BMW con fallas y mandó a tirotear la casa del vendedor: el descenlase fue fatalEn EdiciónSE

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Un violento episodio ocurrido en Beccar terminó con el asesinato de Cecilia Andrea Iraola, una mujer de 53 años que fue baleada dentro de su casa. Por el crimen detuvieron a Gustavo Ezequiel Arroyo, señalado como el principal sospechoso y quien habría mantenido un conflicto con el hijo de la víctima por la compra de un auto de alta gama.

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El hecho ocurrió el lunes por la tarde en una vivienda ubicada en la calle Luis de Flores al 2200. La Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre varios disparos en la zona.

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Cuando los efectivos arribaron a la propiedad detectaron múltiples impactos de bala: al menos cuatro en la puerta de ingreso y otros tres en una ventana. Con ayuda de un vecino lograron entrar a la casa y allí encontraron a la dueña del lugar gravemente herida.

La mujer estaba recostada en el comedor con un disparo en el abdomen. Una médica constató poco después que ya había fallecido.

Un ataque a tiros desde una moto: el reclamo por 10 mil dólares

Las primeras reconstrucciones del hecho, apoyadas en cámaras de seguridad de la zona, indicaron que cerca de las 18 pasó una moto por el frente de la casa y su conductor efectuó varios disparos contra la vivienda antes de escapar.

La investigación quedó en manos de la comisaría 5ª de San Isidro junto con la DDI local y los fiscales Carolina Asprella y Patricio Ferrari.

Durante las primeras averiguaciones surgió un posible móvil: un conflicto por la venta de un auto BMW realizada por el hijo de la víctima, Matías Iraola, de 27 años.

Según reconstruyeron los investigadores, el vehículo habría presentado problemas mecánicos después de la operación, por lo que el comprador comenzó a exigir la devolución del dinero pagado, una suma cercana a 10 mil dólares.

Con el paso de los días, ese reclamo se habría transformado en amenazas, lo que llevó al joven a viajar durante el fin de semana a Costa Rica.

A partir de testimonios y documentación vinculada a la transacción, los investigadores lograron identificar al presunto comprador: Arroyo, un hombre de 36 años domiciliado en Escobar.

El allanamiento: fuga de película

A partir del análisis de las cámaras de seguridad se estableció la patente de la moto utilizada para cometer el asesinato. Allanaron una casa en José León Suárez donde cumplía arresto domiciliario Pablo Guillermo Ragni (53) y, al momento de la irrupción del personal del GAD, rompió su pulsera de monitoreo electrónico y fugó por los fondos de la vivienda. Requisaron el domicilio e incautaron elementos de interés para la causa.

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