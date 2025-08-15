En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
LAVADO DE DINERO

Detuvieron a un empresario por presunto lavado de activos: "Vendés celulares y tenés un BMW de 85 millones... ¿Cómo hacés?"

La Justicia investiga a un empresario por presunto lavado de dinero. Tenía un local de compra y venta de celulares y una flota de vehículos de alta gama.

Detuvieron a un empresario por presunto lavado de activos: Vendés celulares y tenés un BMW de 85 millones... ¿Cómo hacés?

Una investigación por presunto lavado de activos derivó en múltiples allanamientos y en la detención de Brian José Obregón y su pareja, Agostina Antonella Vargas, propietarios de “Cebra Phone”, un comercio dedicado a la venta de productos electrónicos.

Leé también ALERTA ASTROLÓGICA! El Sol en Virgo trae muchos cambios para todos los signos hasta fin de agosto
Horóscopo especial: cambios que trae el Sol en Virgo para cada signo

La ostentosa vida que el empresario exhibía en redes sociales ya generaba sospechas entre los usuarios. En uno de sus videos en TikTok, un seguidor le cuestionó: “No entiendo cómo haces vendiendo celulares, tenés un BM de 85 millones de pesos y una RAM de 50 palos”. La respuesta de Obregón tardó un año en llegar y hoy cobra otro sentido: “La explicación se las daba a la AFIP todos los meses, ahora se las doy a ARCA, quedate tranquilo”.

Uno de los operativos se realizó en una vivienda de la calle Cangallo, donde presuntamente residían Obregón y Vargas. Allí, la Policía encontró una camioneta RAM 1500, un BMW coupé 2025 valuado en más de $64 millones y motocicletas de alta cilindrada.

image

La orden fue solicitada por el fiscal federal Patricio Sabadini y autorizada por el Juzgado Federal N°1. El despliegue incluyó procedimientos simultáneos en Resistencia y Paso de la Patria (Corrientes), que alcanzaron el local “Cebra Phone”, otro comercio vinculado, dos concesionarias y la Cabaña Don Julián.

La investigación comenzó tras el monitoreo de publicaciones donde Obregón mostraba viajes al exterior, vehículos de alta gama y propiedades, a pesar de estar inscripto como monotributista. Según la fiscalía, habría adquirido tres inmuebles, realizado mejoras edilicias millonarias y comprado una embarcación, además de poseer una lancha y varias propiedades en Paso de la Patria.

Las autoridades ya secuestraron una flota de vehículos valuada en más de 150 mil dólares y avanzan en el decomiso de otros bienes.

De acuerdo con la acusación, Obregón habría ingresado al país dispositivos electrónicos y accesorios desde Paraguay sin la autorización aduanera, en infracción a la Ley 22.415. También se lo investiga por comercializar productos que imitarían marcas registradas como Stanley, Adidas, Nike y Bullpadel, entre otras, a través de la cuenta de Instagram @different.sportt.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Mercurio retrógrado: 5 signos que tendrán sorpresas en el amor y un golpe de suerte
Tapa de Playboy y bomba sexy de los 90: las mejores fotos de Karen Reichardt, candidata de Milei en las elecciones
Furor en Netflix por su nueva comedia romántica que ya está entre las películas más vistas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar