Detuvieron a un empresario por presunto lavado de activos: "Vendés celulares y tenés un BMW de 85 millones... ¿Cómo hacés?"

La investigación comenzó tras el monitoreo de publicaciones donde Obregón mostraba viajes al exterior, vehículos de alta gama y propiedades, a pesar de estar inscripto como monotributista. Según la fiscalía, habría adquirido tres inmuebles, realizado mejoras edilicias millonarias y comprado una embarcación, además de poseer una lancha y varias propiedades en Paso de la Patria.

Las autoridades ya secuestraron una flota de vehículos valuada en más de 150 mil dólares y avanzan en el decomiso de otros bienes.

De acuerdo con la acusación, Obregón habría ingresado al país dispositivos electrónicos y accesorios desde Paraguay sin la autorización aduanera, en infracción a la Ley 22.415. También se lo investiga por comercializar productos que imitarían marcas registradas como Stanley, Adidas, Nike y Bullpadel, entre otras, a través de la cuenta de Instagram @different.sportt.