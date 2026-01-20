En vivo Radio La Red
Video: así operan los falsos tenistas que ingresaron a robar a un edificio en Villa Urquiza

Vestidos con ropa deportiva y raquetas, dos ladrones entraron a un edificio de Villa Urquiza. Las cámaras captaron cada movimiento. El video.

Un novedoso intento de robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de un edificio en el barrio porteño de Villa Urquiza y se volvió viral en las redes sociales por la insólita modalidad utilizada por los delincuentes: se hicieron pasar por tenistas para ingresar sin levantar sospechas.

El episodio ocurrió el domingo, cerca de las 3 de la tarde, cuando dos hombres vestidos con ropa deportiva, raquetas y un bolso de entrenamiento simularon regresar de un partido de tenis para colarse en el edificio antes de que se cerrara la puerta de acceso. Una vez dentro, comenzaron a recorrer los pasillos en busca de departamentos vacíos.

La periodista Agustina Binotti, para Otra mañana (A24), recogió el testimonio de los vecinos, quienes señalaron que no se trata de un hecho aislado. “En la zona de Palermo también se registraron casos similares, pero bajo la modalidad de ‘falsos turistas’”, indicaron al describir la práctica en la que los delincuentes se camuflan como visitantes o incluso alquilan departamentos para moverse sin levantar sospechas.

“Es hasta cómico ver cómo uno de los delincuentes se agacha y se acerca a la cámara para ver qué estaba pasando. Presumimos que buscaban identificar si era una de esas entradas electrónicas que graban imágenes", dijo el propietario.

El vecino explicó que, al advertir que estaban siendo filmados, los ladrones desistieron: “Cuando se dieron cuenta de que estaban siendo grabados, decidieron irse del lugar. No lograron abrir ninguna puerta, pero quedaron registrados no solo por esa cámara, sino también por otras del pasillo y de la entrada".

Una nueva modalidad delictiva

Las autoridades no descartan que se trate de una nueva modalidad delictiva que combine disfraces, horarios estratégicos y edificios con alta rotación de personas. Mientras avanza la investigación, desde la Policía recomendaron a los vecinos extremar las medidas de seguridad, verificar el cierre de las puertas de ingreso y reportar cualquier actitud sospechosa.

Consultado sobre el modo en que lograron ingresar al edificio, el vecino confirmó que utilizaron una llave magnética: “Sí, entraron con una llave electrónica. Eso es lo que más nos preocupa”, y añadió que “no hay alquileres temporarios, al menos no autorizados por el consorcio. Ahora vamos a investigar bien cómo obtuvieron la llave", dijo el vecino

El caso generó alarma entre los residentes de la zona y motivó la denuncia policial. Tras el hecho, los propietarios del edificio se dirigieron a la Comisaría Vecinal 12C para radicar la presentación formal. La causa quedó en manos de la División Robos y Hurtos, que ahora trabaja para identificar a los sospechosos, analizar si cuentan con antecedentes y determinar si se trata de una banda que ya actuó en otros barrios porteños.

