Video: así operan los falsos tenistas que ingresaron a robar a un edificio en Villa Urquiza

El vecino explicó que, al advertir que estaban siendo filmados, los ladrones desistieron: “Cuando se dieron cuenta de que estaban siendo grabados, decidieron irse del lugar. No lograron abrir ninguna puerta, pero quedaron registrados no solo por esa cámara, sino también por otras del pasillo y de la entrada".

Una nueva modalidad delictiva

Las autoridades no descartan que se trate de una nueva modalidad delictiva que combine disfraces, horarios estratégicos y edificios con alta rotación de personas. Mientras avanza la investigación, desde la Policía recomendaron a los vecinos extremar las medidas de seguridad, verificar el cierre de las puertas de ingreso y reportar cualquier actitud sospechosa.

Consultado sobre el modo en que lograron ingresar al edificio, el vecino confirmó que utilizaron una llave magnética: “Sí, entraron con una llave electrónica. Eso es lo que más nos preocupa”, y añadió que “no hay alquileres temporarios, al menos no autorizados por el consorcio. Ahora vamos a investigar bien cómo obtuvieron la llave", dijo el vecino

El caso generó alarma entre los residentes de la zona y motivó la denuncia policial. Tras el hecho, los propietarios del edificio se dirigieron a la Comisaría Vecinal 12C para radicar la presentación formal. La causa quedó en manos de la División Robos y Hurtos, que ahora trabaja para identificar a los sospechosos, analizar si cuentan con antecedentes y determinar si se trata de una banda que ya actuó en otros barrios porteños.