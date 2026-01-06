Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki: todos los detalles del robo

Wiñazki intentó explicar que la vivienda estaba en obra y que no se trataba de una casa habitada. Incluso señaló que estaban pintando el lugar y que en cualquier momento llegarían los trabajadores.

Los delincuentes apuntaron con armas, pero, según la reconstrucción del hecho, no ejercieron violencia física directa. El periodista intentó desactivar la situación. “Subí, fijate, llevate el auto, lo que quieras”, les dijo, en un intento por evitar una escalada. En ese contexto, entregó 200 dólares y unos 60.000 pesos en efectivo que llevaba en la billetera.

Además, los asaltantes se llevaron una mochila, una computadora y una consola Nintendo Switch, perteneciente a uno de sus hijos.

En medio del robo, se produjo un intercambio breve que dejó al descubierto el nivel de improvisación del asalto.

—¿A qué te dedicás?, le preguntaron.

—Soy periodista. ¿No me dejás el celular? Es mi herramienta de trabajo, respondió.

Los delincuentes accedieron al pedido y le devolvieron el teléfono, un gesto poco habitual que refuerza la hipótesis de que no se trató de un ataque planificado, sino de un asalto oportunista.

La huida y el auto negro

Tras revisar rápidamente el lugar y ante la insistencia del periodista de que los pintores estaban por llegar, los delincuentes escaparon. Lo hicieron a bordo de un auto negro, que rápidamente se convirtió en el eje de la investigación.

De acuerdo con información obtenida por los investigadores, se trataría de un Peugeot 308 negro, que había sido robado días antes en el partido de Morón. El dato abrió una nueva línea de análisis: la posibilidad de que los autores del asalto formen parte de una banda dedicada a robos al paso en el oeste del conurbano.

Las cámaras de seguridad fueron determinantes. Tanto dispositivos públicos como privados permitieron establecer que los ladrones huyeron por el Acceso Oeste, un corredor clave que conecta distintos distritos del Gran Buenos Aires y suele ser utilizado para escapar rápidamente tras cometer delitos.

Investigación en marcha y sin detenidos

La causa quedó en manos del fiscal Nicolás Filippini, titular de la UFI N° 8 de Morón, quien ordenó una batería de medidas para avanzar con la identificación de los sospechosos. En el expediente trabajan la DDI, la Policía Bonaerense y personal de investigaciones, abocados al análisis de imágenes y rastros.