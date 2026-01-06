En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Nicolás Wiñazki
Hurlingham
INVESTIGACIÓN

Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki: todos los detalles del robo

El periodista fue asaltado en Hurlingham mientras se encontraba en una casa en refacción. Dos delincuentes le robaron dinero y escaparon en un auto negro. La Justicia investiga si fue un robo al voleo.

Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki. (Foto: archivo)

Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki. (Foto: archivo)

El periodista Nicolás Wiñazki, conductor de televisión y columnista gráfico, fue asaltado por dos delincuentes mientras se encontraba en una vivienda en refacción del barrio Parque Johnston, en el partido bonaerense de Hurlingham.

Leé también Intento de robo en Quilmes: un bombero de la Policía de la Ciudad mató a dos delincuentes
intento de robo en quilmes: un bombero de la policia de la ciudad mato a dos delincuentes

La propiedad no es la vivienda habitual del periodista. Se trata de una casa en obra, aún sin habitar. Ese dato resulta clave para la principal hipótesis que manejan los investigadores: un robo “al voleo”, sin planificación previa ni conocimiento de la identidad de la víctima.

Según reconstruyeron fuentes judiciales y policiales, dos delincuentes jóvenes, encapuchados y armados, irrumpieron de manera repentina en la propiedad. Wiñazki se encontraba en el patio cuando fue abordado. La sorpresa fue total.

¡Dame toda la plata, tenés plata!”, le exigieron los asaltantes, de acuerdo con el relato posterior del propio periodista. Los delincuentes parecían convencidos de que la casa estaba vacía y que se trataba de una propiedad sin moradores permanentes.

Wiñazki intentó explicar que la vivienda estaba en obra y que no se trataba de una casa habitada. Incluso señaló que estaban pintando el lugar y que en cualquier momento llegarían los trabajadores.

Los delincuentes apuntaron con armas, pero, según la reconstrucción del hecho, no ejercieron violencia física directa. El periodista intentó desactivar la situación. “Subí, fijate, llevate el auto, lo que quieras”, les dijo, en un intento por evitar una escalada. En ese contexto, entregó 200 dólares y unos 60.000 pesos en efectivo que llevaba en la billetera.

Además, los asaltantes se llevaron una mochila, una computadora y una consola Nintendo Switch, perteneciente a uno de sus hijos.

En medio del robo, se produjo un intercambio breve que dejó al descubierto el nivel de improvisación del asalto.

¿A qué te dedicás?, le preguntaron.

Soy periodista. ¿No me dejás el celular? Es mi herramienta de trabajo, respondió.

Los delincuentes accedieron al pedido y le devolvieron el teléfono, un gesto poco habitual que refuerza la hipótesis de que no se trató de un ataque planificado, sino de un asalto oportunista.

La huida y el auto negro

Tras revisar rápidamente el lugar y ante la insistencia del periodista de que los pintores estaban por llegar, los delincuentes escaparon. Lo hicieron a bordo de un auto negro, que rápidamente se convirtió en el eje de la investigación.

De acuerdo con información obtenida por los investigadores, se trataría de un Peugeot 308 negro, que había sido robado días antes en el partido de Morón. El dato abrió una nueva línea de análisis: la posibilidad de que los autores del asalto formen parte de una banda dedicada a robos al paso en el oeste del conurbano.

Las cámaras de seguridad fueron determinantes. Tanto dispositivos públicos como privados permitieron establecer que los ladrones huyeron por el Acceso Oeste, un corredor clave que conecta distintos distritos del Gran Buenos Aires y suele ser utilizado para escapar rápidamente tras cometer delitos.

Investigación en marcha y sin detenidos

La causa quedó en manos del fiscal Nicolás Filippini, titular de la UFI N° 8 de Morón, quien ordenó una batería de medidas para avanzar con la identificación de los sospechosos. En el expediente trabajan la DDI, la Policía Bonaerense y personal de investigaciones, abocados al análisis de imágenes y rastros.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Nicolás Wiñazki Hurlingham
Notas relacionadas
El impactante video del robo a un motociclista en plena autopista: "Yo esperaba lo peor"
Secretos y misterios del Robo del Siglo en Alemania: se llevaron 30 millones de euros y nadie sabe cómo escaparon
Brutal: el llamativo motivo por el que un hombre mató al amigo con el que convivía

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar